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08.11.2026 08:26

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

08.11.2026 08:26
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Έρχονται νέες αυξήσεις στις συντάξεις του ΄27

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κιτ επιβίωσης 72 ωρών… αναστατώνει Ελλάδα και Ευρώπη

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κάν΄ το όπως οι Δημοκρατικοί

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Πατούλης κερνά, Πατούλης πίνει

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απευθείας ανάθεση… στην εταιρία του Γεραπετρίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Στην κόψη του ξυραφιού για το καλώδιο

ΕΣΤΙΑ: Καλώδιο: Έδειξαν χάρτες οι Γάλλοι στους Τούρκους!

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος

Real news: Ο Ερντογάν… στα κάγκελα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε ρότα με νάρκες το καλώδιο

Documento: Ο έμπιστος του Πιτσιλή θόλωσε την έρευνα για τον Mr Χωριάτικο

Κυριακάτικη ΚONTRA: Στον βούρκο της λάσπης βουλιάζει η κυβέρνηση

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