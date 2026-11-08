Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Έρχονται νέες αυξήσεις στις συντάξεις του ΄27
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κιτ επιβίωσης 72 ωρών… αναστατώνει Ελλάδα και Ευρώπη
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κάν΄ το όπως οι Δημοκρατικοί
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Πατούλης κερνά, Πατούλης πίνει
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απευθείας ανάθεση… στην εταιρία του Γεραπετρίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Στην κόψη του ξυραφιού για το καλώδιο
ΕΣΤΙΑ: Καλώδιο: Έδειξαν χάρτες οι Γάλλοι στους Τούρκους!
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος
Real news: Ο Ερντογάν… στα κάγκελα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Σε ρότα με νάρκες το καλώδιο
Documento: Ο έμπιστος του Πιτσιλή θόλωσε την έρευνα για τον Mr Χωριάτικο
Κυριακάτικη ΚONTRA: Στον βούρκο της λάσπης βουλιάζει η κυβέρνηση
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