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06.11.2026 10:15

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

06.11.2026 10:15
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Τη συνεργασία της με τη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean, στο πλαίσιο του Project Trident, αναδεικνύει η ONEX, με αφορμή την παρουσία του επικεφαλής της, Πάνου Ξενοκώστα, στην καθέλκυση του υποβρυχίου «Seo Hui» στο Geoje της Κορέας. Στο επίκεντρο της σύμπραξης βρίσκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυπηγεία, με το Project Trident να προβλέπει, σύμφωνα με την εταιρεία, επενδύσεις συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ στην Ελευσίνα και τη Σύρο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, στο ναυπηγείο της Hanwha Ocean, παρουσία ελληνικής αντιπροσωπείας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ και του Πολεμικού Ναυτικού, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Δημοκρατία της Κορέας, Λουκάς Τσώκος, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Πολεμικό Ναυτικό της Δημοκρατίας της Κορέας και η αρμόδια Διοίκηση Προγραμμάτων Αμυντικών Προμηθειών (DAPA).

Η σύνδεση με Ελευσίνα και Σύρο

Για την ONEX, η συνεργασία με τη Hanwha Ocean αποτελεί βασικό σκέλος του σχεδιασμού για την ανάπτυξη των ναυπηγείων της. Ο όμιλος περιγράφει το Project Trident ως ναυπηγική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Δημοκρατίας της Κορέας, με στόχο την αξιοποίηση των ελληνικών υποδομών και της τεχνογνωσίας του νοτιοκορεατικού ομίλου.

Ο Πάνος Ξενοκώστας συνέδεσε την καθέλκυση με τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, των επενδύσεων και της τεχνογνωσίας για τη ναυπηγική βιομηχανία. Όπως ανέφερε, μέσω της συνεργασίας με τη Hanwha Ocean η ONEX επιδιώκει να μεταφέρει αυτή την εμπειρία στην Ελλάδα, υπηρετώντας τον στόχο δημιουργίας ενός «Νότιου Ναυπηγικού Πυλώνα της Ευρώπης».

Η ανακοίνωση δεν εξειδικεύει την κατανομή των προβλεπόμενων επενδύσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ή συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο που θα αναλάβουν τα ελληνικά ναυπηγεία στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Το υποβρύχιο και η νοτιοκορεατική τεχνογνωσία

Το «Seo Hui» είναι το δεύτερο υποβρύχιο τύπου KSS-III Batch-II που ναυπηγεί η Hanwha Ocean για το Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας. Έχει εκτόπισμα 3.600 τόνων και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα διαχείρισης μάχης και σόναρ, καθώς και βελτιωμένα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας και επιβιωσιμότητας.

Το σύστημα πρόωσής του συνδυάζει τεχνολογία ανεξάρτητη από τον ατμοσφαιρικό αέρα, γνωστή ως AIP, με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Μετά την καθέλκυση ακολουθεί η φάση δοκιμών, ενώ η παράδοση στο κορεατικό Πολεμικό Ναυτικό προγραμματίζεται για το 2028.

Η Hanwha Ocean έχει ναυπηγήσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 17 από τα 24 υποβρύχια που έχει παραγγείλει το Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας μέσω των προγραμμάτων KSS-I, KSS-II και KSS-III. Αυτή η βιομηχανική εμπειρία αποτελεί το υπόβαθρο της συνεργασίας που επιδιώκει να αξιοποιήσει η ONEX για τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.

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