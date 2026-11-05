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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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05.11.2026 19:08

Κοινός αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην Ακροδεξιά και τη λιτότητα στις συναντήσεις Τσίπρα στο Παρίσι

05.11.2026 19:08
tsipras parisi

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Συναντήσεις με τους επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, των Οικολόγων και του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συνιδρύτρια του L’Après, καθώς και με τη γενική γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), Sophie Binet, πραγματοποίησε στις 4 και 5 Νοεμβρίου στο Παρίσι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, με κεντρικό μήνυμα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά και τη στήριξη των εργαζομένων που κινητοποιούνται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, και τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντησή του με τη Sophie Binet, γενική γραμματέα της CGT, μίας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας, η οποία συμμετείχε στη διοργάνωση της σημερινής πορείας στο Παρίσι. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των γαλλικών συνδικάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι διεκδικήσεις για αξιοπρεπείς μισθούς, κοινωνική ασφάλιση και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες αφορούν τους εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Γαλλία αποτελεί διαχρονικά κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για ολόκληρη την Ευρώπη και ότι οι εξελίξεις στη χώρα αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εργαζομένους, στα συνδικάτα και στους νέους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στη Γαλλία αποτελεί και ανταπόδοση της αλληλεγγύης που επέδειξε ο γαλλικός λαός προς την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. συνόδευσε στις επαφές του ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Επαφές στην Εθνοσυνέλευση

Στις 4 Νοεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε στην Εθνοσυνέλευση με τη Marietta Karamanli, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Συνεργαζόμενων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας, και τον Jean-Louis Roumégas, βουλευτή των Οικολόγων, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Οικολόγων και Κοινωνικής Αριστεράς και αντιπρόεδρο της Ομάδας Φιλίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Alexis Corbière, βουλευτής του L’Après.

Συζητήθηκαν η πορεία των ελληνογαλλικών σχέσεων και η σημασία της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για μια Ευρώπη ειρήνης, δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς διαλόγου και κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, στον ρατσισμό και στις πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

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