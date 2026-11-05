Μεγάλο deal Αλαφούζου: Ο ΣΠΟΡ FM TV «κουνάει το σεντόνι» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου με αστρονομικό ποσό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου φαίνεται πως καταλήγει το σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου για την περίοδο 2027-2031, έναντι ενός ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται στα 320 εκατομμυρίων ευρώ (80 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο).

Η συμφωνία αφορά το πλήρες τηλεοπτικό πακέτο των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League. Συνολικά περιλαμβάνει περίπου 500 αγώνες ανά αγωνιστική περίοδο, οι οποίοι θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για μια συμφωνία μεγάλης οικονομικής και εμπορικής σημασίας για την ελληνική τηλεοπτική αγορά, καθώς ο όμιλος εξασφαλίζει το σύνολο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για τέσσερα χρόνια, διευρύνοντας σημαντικά το αθλητικό περιεχόμενο που θα διαθέτει στο κοινό.

Η διαδικασία και ο δεύτερος διεκδικητής

Οι εξελίξεις για την ελληνική αγορά έρχονται μετά την ολοκλήρωση, τον περασμένο Νοέμβριο, των βασικών συμφωνιών της UEFA με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης: Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.

Οι συμφωνίες αυτές αφορούσαν την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Champions League, Europa League και Conference League για την ίδια τετραετία, 2027-2031, ανοίγοντας στη συνέχεια τον δρόμο για τις αντίστοιχες διαδικασίες στις υπόλοιπες χώρες.

Στην ελληνική διεκδίκηση συμμετείχε και η Percapita/Strawstream η οποία είχε και τη στήριξη της Magenta TV, που έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, διεκδικώντας το πακέτο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος κοντά στα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Συμμαχία Βαρδινογιάννη – Νεμπή και μάχη με Αλαφούζο για τα χρυσά τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA

Τέλος ο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας: Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που διένυσα