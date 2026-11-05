Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε τη γαλλική πρόταση για τη δημιουργία κοινής ομάδας της G7 με στόχο την αξιολόγηση κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως περιττή γραφειοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση προτιμά να εστιάσει στη δική της προσέγγιση για την καινοτομία και την ασφάλεια.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αν Λε Ενανάφ, εξέφρασε τη λύπη της για την εξέλιξη, αλλά επιβεβαίωσε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να προωθεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά την έλλειψη ομοφωνίας εντός της G7, η Γαλλία σχεδιάζει να επαναφέρει το θέμα του συντονισμού στις συνομιλίες της τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τορπίλισε τη γαλλική πρωτοβουλία για τον συντονισμό της G7 όσον αφορά την ασφάλεια της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να κάνει λόγο για «περιττή γραφειοκρατία».

Οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Politico, απέρριψαν την πρόταση για τη δημιουργία κοινής ομάδας αξιολόγησης κινδύνων και ανταλλαγής πληροφοριών.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αν Λε Ενανάφ, δήλωσε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη γαλλική Γερουσία, ότι πραγματοποίησε δύο υπουργικές συναντήσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη δέσμευση των χωρών της G7 για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου.

Στόχος της ομάδας θα ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς κινδύνους και περιστατικά που συνδέονται με τη χρήση τους.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία «δεν είχε επιτυχή κατάληξη», καθώς οι ΗΠΑ επέλεξαν να ακολουθήσουν τη δική τους προσέγγιση, σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό.

«Στην παρούσα φάση, οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να εκδώσουν κοινή δήλωση με τις υπόλοιπες έξι χώρες της G7 και μας ζήτησαν να περιμένουμε τα αποτελέσματα της δικής τους αξιολόγησης», δήλωσε η Λε Ενανάφ.

«Φυσικά, λυπούμαστε γι’ αυτή την εξέλιξη, αλλά συνεχίζουμε να προχωρούμε ως Ευρωπαίοι στο συγκεκριμένο ζήτημα», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε τη δημιουργία ενός «φορέα χωρίς σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες» για τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας την ανησυχία της αμερικανικής κυβέρνησης ότι κάτι τέτοιο θα «δημιουργούσε περιττή γραφειοκρατία».

Παράλληλα, παρέπεμψε στην πρωτοβουλία «Super Intelligence Force» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι φέρνει σε συνεργασία τον δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας και την ασφαλή εφαρμογή των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Γαλλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7 για το 2026, εξέδωσε ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της προεδρίας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Τεχνολογίας της ομάδας στις 20 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι υπουργοί εξέτασαν το ενδεχόμενο στενότερου συντονισμού για τον εντοπισμό κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιστατικά που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη δημιουργία ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, δεν επρόκειτο για κοινή δήλωση εγκεκριμένη από όλα τα κράτη-μέλη της G7.

Η Λε Ενανάφ πρότεινε την επανέναρξη των συνομιλιών τον Δεκέμβριο.

Επιτάχυνση της «υπερνοημοσύνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να προωθεί τον όρο «υπερνοημοσύνη» ως αντικατάσταση του όρου «τεχνητή νοημοσύνη» κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα αργότερα, έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τη νέα ορολογία.

Τον Μάιο, οι υπουργοί της G7 είχαν συμφωνήσει να συζητήσουν ζητήματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης και αξιολόγησης των κινδύνων της, ενώ τον επόμενο μήνα ακολούθησε η σύνοδος κορυφής των ηγετών της ομάδας στο Εβιάν της Γαλλίας.

Ωστόσο, το ζήτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν πρωτοφανείς δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για επιθέσεις όσο και για αμυντικούς σκοπούς.

Τον Ιούλιο, η πλατφόρμα Hugging Face αποκάλυψε παραβίαση των συστημάτων της από αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης. Αργότερα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε εσωτερική δοκιμή κυβερνοασφάλειας, κατάφεραν να παρακάμψουν μηχανισμούς προστασίας και να παραβιάσουν τμήματα της ερευνητικής υποδομής της ίδιας της εταιρείας, καθώς και συστήματα της Hugging Face.

Η Λε Ενανάφ δήλωσε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να προωθεί το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του εθνικού ινστιτούτου αξιολόγησης και ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης (INESIA), καθώς και του δημόσιου ερευνητικού ινστιτούτου ψηφιακών επιστημών και τεχνολογίας Inria.

Από την πλευρά του, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, η Αμερική θα συνεχίσει να πρωτοπορεί παγκοσμίως στην καινοτομία στον τομέα της υπερνοημοσύνης».

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