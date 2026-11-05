search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 18:16

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Έξι νεκροί σε φωτιά σε σπίτι στο Μπρούκλιν (Video)

05.11.2026 18:16
fotia brooklyn nea yorki – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε μια κατοικία στη συνοικία του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν οι αρχές, με τον δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι να εκφράζει τη λύπη του για μια «καταστροφή», μια τραγωδία.

«Συντετριμμένος ανακοινώνω πως έξι Νεοϋορκέζοι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Μαμντάνι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο, διευκρινίζοντας πως οι πυροσβέστες έφθασαν σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ διακρίνονται τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από παράθυρα του σπιτιού στη συνοικία Σάνσετ Παρκ, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από το Μανχάταν.

«Τέσσερις άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει όταν έφθασαν οι πυροσβέστες, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στο νοσοκομείο. Τα έξι θύματα ήταν ενήλικες», διευκρίνισε ο Μαμντάνι.

Ο ίδιος ανέφερε πως άλλοι τέσσερις ένοικοι τραυματίστηκαν και τρεις πυροσβέστες και δύο αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς να καθοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Πρόκειται για μια καταστροφική πυρκαγιά. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος σε αυτήν τη συνοικία που θα πενθήσει τους γείτονες που έχασε σήμερα το πρωί», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, τέσσερις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο Μπρονξ, έπειτα από πυρκαγιά που προκλήθηκε από την μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου μέσα σε διαμέρισμα.

Διαβάστε επίσης:

Independent: Στα πρόθυρα παραίτησης ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την εκλογική πανωλεθρία – Με το βλέμμα στο 2028

Σε ρωσικά χέρια τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco με εντολή Πούτιν

Ισραήλ: Η Ενωμένη Λίστα των αραβικών κομμάτων στηρίζει τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vance-rubio-trump-345
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς Vs Ρούμπιο: Η εκλογική πανωλεθρία του Τραμπ πυροδοτεί τη μάχη της διαδοχής

tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

dikastirio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισόβια στον Αμερικανό που σκότωσε τη Ρωσίδα σύντροφό του και την 11 μηνών κόρη τους – Είχε συλληφθεί στη Σκιάθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές - Στα 93 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

pierrakakis_androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:32
vance-rubio-trump-345
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς Vs Ρούμπιο: Η εκλογική πανωλεθρία του Τραμπ πυροδοτεί τη μάχη της διαδοχής

tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

1 / 3