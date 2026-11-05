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05.11.2026 18:17

Φοιτητές τρέχουν να σωθούν από τους κουκουλοφόρους – Σοκαριστικά πλάνα από την καταδρομική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 

05.11.2026 18:17
zografou

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Την ανάσα κόβουν οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ) από την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον μελών της κουκουλοφόροι στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Στα πλάνα φαίνονται φωτιές στον χώρο του πανεπιστημίου από τις μολότοφ που πέταξαν οι κουκουλοφόροι. Φοιτητές ουρλιάζουν έντρομοι, ενώ ένας έχει πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση οι δράστες ήταν περίπου 50 και τους συστήθηκαν ως αναρχικοί. 

«Ομάδα 50 ατόμων, που αυτοπροσδιορίστηκαν ως “αναρχικοί “, επιτέθηκαν στο Μαθηματικό με εξοπλισμό που περιλάμβανε ακόμα και τσεκούρι, και δεν δίστασαν να ρίξουν μολότοφ στον κεντρικό διάδρομο της Φυσικομαθηματικής Σχολής εν ώρα μαθημάτων. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 φοιτητών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα. Οι συνάδελφοι αγωνιστές είναι καλά στην υγεία τους και επιβεβαιώνουν πως οι φοιτητές δεν τρομοκρατούνται από τέτοιες θρασύδειλες επιθέσεις. Δεκάδες Φοιτητικοί Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλουν την παρακρατική αυτή επίθεση και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν να εξελιχθούν οι κρατικοί σχεδιασμοί που στοχεύουν στον περιορισμό των εορτασμών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τέτοιες επιθέσεις στρέφονται εναντίον του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και συμβάλλουν σε αυτούς τους κρατικούς σχεδιασμούς, προσφέροντας τα προσχήματα για το κατασκευασμένο κυβερνητικό αφήγημα περί “ανομίας στα πανεπιστήμια“.Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και θα σταθεί συσπειρωμένο απέναντι σε κρατικούς και παρακρατικούς σχεδιασμούς», σημειώνουν χαρακτηριστικά. 

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:31
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