Met Gala και καθημερινοί άνθρωποι: Τζιν, πλαστικό και χαρτί ανάμεσα στα νέα θέματα μόδας μετά το φιάσκο με τον Γκαλιάνο

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Τζιν, μπλουζάκια, φουσκωτά μπουφάν, ακόμη και πλαστικά και χάρτινα ρούχα θα πρωταγωνιστήσουν στο Met Gala του 2027, καθώς το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης στρέφει την προσοχή του στις ατελείωτες δυνατότητες της καθημερινής μόδας.

Το μουσείο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών θα ονομάζεται «extraORDINARY: Μόδα και η Ποιητική της Καθημερινότητας».

Η έκθεση την επόμενη άνοιξη θα διερευνήσει πώς οι σχεδιαστές μόδας μεταμορφώνουν οικεία ρούχα, αντικείμενα και συνηθισμένα υλικά σε απροσδόκητες δημιουργίες μέσω της χειροτεχνίας, της κατασκευής και του πειραματισμού. Από το τζιν και το μέταλλο μέχρι το χαρτί και το πλαστικό, η έκθεση θα προσκαλέσει τους επισκέπτες να δουν τα καθημερινά αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο, αποκαλύπτοντας πώς οι σχεδιαστές μπορούν να τους δώσουν νέες μορφές και νοήματα διατηρώντας παράλληλα τους αρχικούς τους συσχετισμούς.

Η έκθεση θα συγκεντρώσει κομμάτια από τη συλλογή του Ινστιτούτου Κοστουμιών του μουσείου, μαζί με δάνεια και νέες αποκτήσεις.

Νέα κατεύθυνση μετά την διαμάχη για τον Γκαλιάνο

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή κατεύθυνσης για το μουσείο, αφότου ακύρωσε μια προγραμματισμένη έκθεση αφιερωμένη στον Βρετανό σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο.

Η αρχική αναδρομική έκθεση εγκαταλείφθηκε μετά από έντονες επικρίσεις από δωρητές και προσωπικότητες της εβραϊκής κοινότητας για την εμπλοκή του Γκαλιάνο, δεδομένων των αντισημιτικών και ρατσιστικών σχολίων του στο παρελθόν, για τα οποία έχει επανειλημμένα ζητήσει συγγνώμη.

Ο Άντριου Μπόλτον, επικεφαλής επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών, δήλωσε ότι η έκθεση αντικατάστασης έπρεπε να αναπτυχθεί από την αρχή.

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