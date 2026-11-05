Νικήτας Τσακίρογλου: «Αν αισθανθώ τον οίκτο στο βλέμμα των θεατών, θα αποσυρθώ»

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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και τα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, επισημαίνοντας ότι όσο νιώθει ότι μπορεί και ανταπεξέρχεται πάνω στη σκηνή, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που τόσο αγαπά.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Νησίδες, ο ηθοποιός τόνισε ότι αυτό που δεν θα ανεχτεί ποτέ, είναι τον οίκτο στο βλέμμα των θεατών, επισημαίνοντας ότι αν νιώσει ότι οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, θα αποσυρθεί.

«Πιστεύω πλήρως στη δύναμη των νέων, της νέας γενιάς. Κι εγώ έτσι νιώθω. Και το ξέρω πως, αν αισθανθώ τον οίκτο στο βλέμμα των θεατών, θα αποσυρθώ. Αν νιώσω πως δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Ανήμπορος όχι. Τον οίκτο θα τον αρνηθώ. Όσο όμως έχω τις δυνάμεις μου, συνεχίζω» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Για μένα το σήμερα και το τότε είναι μια ενιαία γραμμή. Από όταν μπήκα στο Εθνικό, που είχα τόσο σπουδαίους δασκάλους -τον Χουρμούζιο, τον Τερζάκη, τον Ζώρα, τον Στέλιο Βόκοβιτς και όσους ακόμα. Έχω παρατηρήσει πως σπάνια η νεότερη γενιά αναφέρεται στους δασκάλους της. Εμάς μας καθόρισαν. Κι ας αποφάσισα κάποια στιγμή να φύγω από το Εθνικό. Ήθελα και κάτι άλλο, το ελεύθερο θέατρο».

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