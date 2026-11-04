Ο Κουέντιν Ταραντίνο ένιωσε ότι απογοήτευσε τον Μπραντ Πιτ όταν δεν ανέλαβε τη σκηνοθεσία του σίκουελ του Cliff Booth

Takeaways by to pontiki AI Ο Κουέντιν Ταραντίνο δήλωσε ότι ένιωσε απογοήτευση για τον Μπραντ Πιτ, επειδή αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας, η οποία αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του χαρακτήρα Κλιφ Μπουθ, ανέλαβε τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

Το σενάριο της ταινίας, που θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου, μεταφέρει την πλοκή στο 1977, με τον πρωταγωνιστή να εργάζεται για χολιγουντιανά στούντιο.

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ τόνισε την αφοσίωση του Μπραντ Πιτ στον ρόλο, σημειώνοντας πως ο ηθοποιός γνωρίζει τον χαρακτήρα καλύτερα από τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένιωσε ότι απογοήτευσε τον Μπραντ Πιτ ο Κουέντιν Ταραντίνο όταν του ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Κλιφ Μπουθ, κασκαντέρ του Χόλιγουντ, στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» του 2019 και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμούσε να συνεχιστεί η ιστορία του χαρακτήρα. Ο Ταραντίνο ανέλαβε να γράψει το σενάριο για τη συνέχεια της ιστορίας με τίτλο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους IMAX στις 25 Νοεμβρίου, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα αποτελέσει τη δέκατη και τελευταία σκηνοθετική του δουλειά.

«Ο Πιτ ήταν εκείνος για τον οποίο ένιωθα ότι πραγματικά τον απογοήτευα όταν δεν το έκανα. Ένιωθα άσχημα γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο στο Empire για αυτή του την απόφαση, σημειώνοντας πως ο ηθοποιός σκεφτόταν πως δεν θα είχε την ευκαιρία να υποδυθεί ξανά τον Κλιφ Μπουθ.

Quentin Tarantino Thought He Was ‘Letting Down’ Brad Pitt by Not Directing Cliff Booth Sequel: ‘I Felt Bad About That’ https://t.co/zCcPmoZBY9 — Variety (@Variety) November 4, 2026

Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στις ταινίες «Seven», «Fight Club» και «The Curious Case of Benjamin Button».

Όταν ο Ταραντίνο έμαθε ότι ενδιαφερόταν για το πρότζεκτ, δεν μπορούσε να το πιστέψει: «Ήμουν σαν να λέω “Αλήθεια; Πιστεύεις ότι θα τον ενδιέφερε; Γαμ@το, ναι, δείξ’ του το”».

Παράλληλα, όμως, ο σκηνοθέτης φοβόταν μήπως αλλάξει γνώμη: «Προσπαθούσα να το χειριστώ έτσι ώστε να μην πω κάτι που θα τα κατέστρεφε όλα. Ένα από τα πράγματα που έκαναν όλο αυτό να λειτουργήσει ήταν ο ενθουσιασμός μου για το ότι ο Ντέιβιντ θα σκηνοθετούσε δικό μου υλικό. Έχω κερδίσει πολύ σεβασμό ως σεναριογράφος, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως είμαι ένας σκηνοθέτης που απλώς γράφει πράγματα για τον εαυτό του. Το γεγονός ότι ένας σκηνοθέτης του διαμετρήματος του Ντέιβιντ θα αφιέρωνε ενάμιση χρόνο από τη ζωή του για να δουλέψει πάνω στο υλικό μου ήταν υπέροχο. Έλεγε πολλά για αυτό που υπήρχε στη σελίδα».

Σε αντίθεση με το «Once Upon a Time in Hollywood», το οποίο διαδραματίζεται το 1969, το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» μεταφέρει την ιστορία στο 1977, με τον Κλιφ Μπουθ να εργάζεται πλέον ως άνθρωπος που αναλαμβάνει να διευθετεί ζητήματα για στούντιο του Χόλιγουντ.

«Είναι τόσο αφοσιωμένος σε αυτό», δήλωσε ο Φίντσερ για τον Πιτ στην ίδια συνέντευξη στο Empire και πρόσθεσε: «Το πιο παράξενο και ενδιαφέρον κομμάτι όλου αυτού, για μένα, είναι ότι δεν έχω βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος που υποδύεται τον χαρακτήρα γνωρίζει περισσότερα για αυτόν τον χαρακτήρα από όσα θα μπορούσα ποτέ να γνωρίζω εγώ. Μερικές φορές πρέπει να αντιδράσεις σε αυτό. Εγώ γνώριζα τα καινούργια πράγματα και ο Μπραντ γνώριζε ποιος ήταν ο άνθρωπος, οπότε ο Μπραντ μπορούσε να αντέξει τον καταιγισμό του “Τι γίνεται με αυτό; Τι γίνεται με εκείνο;”. Ήταν σαν να λέει: “Όχι, όχι, όχι. Το έχω”».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζόνι Ντεπ «ζωντάνεψε» τον Σκρουτζ στη Νέα Υόρκη – Η εμφάνιση που αιφνιδίασε τους περαστικούς (Video)

Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, νομίζω ότι ο Νίκος το ξεκίνησε αυτό» (Video)

Νόνη Δούνια: «Έχετε σχολιάσει ποτέ έναν άντρα που μεγαλώνει; Σχολιάζουμε πάντα τις γυναίκες» (Video)











