Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε 60 σελίδες από το σενάριο του Ταραντίνο για το «Cliff Booth»: «Το πρώτο προσχέδιο ήταν 230 σελίδες, ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες»

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Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έκοψε περίπου 60 σελίδες από το αρχικό σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο για την ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», την επερχόμενη συνέχεια του «Once Upon a Time… in Hollywood» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

«Το πρώτο προσχέδιο που διάβασα ήταν 230 σελίδες. Ήταν ουσιαστικά δύο ταινίες», δήλωσε ο Φίντσερ στο Empire σε μια νέα κοινή συνέντευξη με τον Ταραντίνο. Η ταινία, στην οποία ο Πιτ επαναλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του ως κασκαντέρ του Χόλιγουντ Κλιφ Μπουθ, είχε τελικά διάρκεια περίπου δύο ώρες και 20 λεπτά.

Ο Φίντσερ εξήγησε ότι το ενδιαφέρον του για το έργο επικεντρώθηκε λιγότερο στην πλοκή του και περισσότερο στην ευκαιρία να εξερευνήσει τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους με φόντο το Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970. «Μου άρεσε η ιδέα ότι είναι μια ιστορία γύρω από μια φωτιά», είπε ο Φίντσερ. «Δεν είχε να κάνει τόσο με την πλοκή όσο με το πώς οι συμμετέχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους στα στενά σοκάκια του Χόλιγουντ το 1977».

Ο Ταραντίνο παρέδωσε τα καθήκοντα σκηνοθεσίας στον Φίντσερ αφού αποφάσισε να μην κάνει ο ίδιος την ταινία. Ο Ταραντίνο είχε προηγουμένως σκεφτεί την ταινία ως πιθανή συνέχεια της επιτυχίας του του 2019, αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν ήθελε μια συνέχεια να αποτελέσει την 10η και ενδεχομένως τελευταία ταινία του.

Ο Πιτ, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Φίντσερ στα «Se7en», «Fight Club» και «The Curious Case of Benjamin Button», βοήθησε τον σκηνοθέτη να αναλάβει το έργο.

Ο Φίντσερ συζήτησε επίσης τη διαδικασία προσαρμογής του σεναρίου του Ταραντίνο, εξισορροπώντας παράλληλα τα δημιουργικά ενδιαφέροντα του σεναριογράφου και του πρωταγωνιστή.

Τοποθετημένη το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «Once Upon a Time… in Hollywood», η νέα ταινία ακολουθεί τον Μπουθ καθώς αναλαμβάνει δουλειά ως διαμεσολαβητής στο Χόλιγουντ. Ενώ η αρχική ταινία επικεντρώθηκε στη σχέση του Μπουθ με τον ηθοποιό της τηλεόρασης που φθίνει, Ρικ Ντάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η συνέχεια βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αστυνομική λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένου του έργου του μυθιστοριογράφου Elmore Leonard, του οποίου το βιβλίο «Rum Punch» χρησίμευσε ως βάση για την ταινία του 1997 «Jackie Brown».

«Δεν τη θεωρώ καθόλου ταινία για ξεκούραση», δήλωσε ο Ταραντίνο στο Empire. «Το «Once Upon A Time In Hollywood » ήταν μια ταινία για ξεκούραση, αλλά ξέρεις ότι θα πας στην Cielo Drive [τόπος των δολοφονιών του Μάνσον]. Έχει αυτή τη δύναμη, επομένως δεν χρειαζόμουν πολλή πλοκή. Αυτό το σενάριο ήταν πολύ διαφορετικό… Για μένα, είχε την αίσθηση ενός βιβλίου με του Elmore Leonard: μια αίσθηση αστυνομικής ιστορίας».

Το έργο επανενώνει τον Πιτ με τον χαρακτήρα που του χάρισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2020. Η ταινία «Μια φορά κι έναν καιρό… στο Χόλιγουντ», στην οποία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Ντι Κάπριο και Μάργκοτ Ρόμπι, έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για καλύτερη ταινία και καλύτερη σκηνοθεσία.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί για αποκλειστική, διετή παγκόσμια προβολή σε IMAX, ξεκινώντας στις 25 Νοεμβρίου, πριν κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

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