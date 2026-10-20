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20.10.2026 12:34

«Penthouse»: Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Tom Holland

20.10.2026 12:34
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credit: AP

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Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας «Penthouse», ενός νέου θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland).

Στην παραγωγή του φιλμ θα βρίσκεται η εταιρεία Billy17 του διάσημου ηθοποιού, σε συνεργασία με τον Ντρου Πιρς (Drew Pearce) και την Point Of No Return, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Πιρς έχει αναλάβει το σενάριο, το οποίο θα βασίζεται σε δική του πρωτότυπη ιδέα, ενώ ο πρωταγωνιστής του «Spider-Μan» και οι συνεργάτες του στην εταιρεία παραγωγής θα έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργική ανάπτυξη του πρότζεκτ.

Επίσης στην παραγωγή για λογαριασμό της Billy17 θα συμμετέχουν ο Χάρι Χόλαντ (Harry Holland) και ο Γουίλ Σάουθ (Will South). Ο Ίαν Φίσερ (Ian Fisher) θα είναι στην εκτελεστική παραγωγή για την Point Of No Return.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο συνεχίζει την προβολή του στις αίθουσες ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, το «Penthouse» έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία του ηθοποιού με το στούντιο. Υπενθυμίζεται ότι η Billy17, διατηρεί σταθερή συμφωνία παραγωγής με τη Sony Pictures.

Ο Χόλαντ θα πρωταγωνιστήσει επίσης στη βιογραφική ταινία της Sony για τον θρυλικό Φρεντ Αστέρ (Fred Astaire) με συμπρωταγωνίστριες τις Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley), Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) και Τάλια Ράιντερ (Talia Ryder).

Ο σταρ της «Οδύσσειας» μέσω της Billy17 θα συμμετέχει στο πρότζεκτ και από τη θέση του παραγωγού.

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ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:34
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