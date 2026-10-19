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19.10.2026 12:47

«You Can See Everything»: Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων στις ΗΠΑ για το ντοκιμαντέρ της Elizabeth Holmes

19.10.2026 12:47
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credit: A24

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Οι κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής κατακλύστηκαν από νέες κυκλοφορίες το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, μεταξύ των οποίων μια νέα μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού, ένα θρίλερ επιβίωσης και μια φρέσκια διασκευή έργου της Τζέιν Όστεν (Jane Austen).

Στην κορυφή βρέθηκε το «Street Fighter» της Paramount, το οποίο συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια δολάρια από 3.575 αμερικανικές αίθουσες, φτάνοντας τα 51 εκατομμύρια παγκοσμίως χάρη στα 20 εκατομμύρια από τις διεθνείς προβολές.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των θεατών στις ΗΠΑ τράβηξε το διάρκειας σχεδόν τριών ωρών ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», γύρω από την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes).

Η ταινία σημείωσε εισπράξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων προβαλλόμενη σε μόλις 855 αίθουσες. Σύμφωνα με την A24, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 sold-out προβολές μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πάνω από το 70% του κοινού να είναι κάτω των 35 ετών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας με διανομή σε λιγότερες από 1.000 αίθουσες στις ΗΠΑ μετά το «Borat» (2006), αλλά και για την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση για μη μουσικό ντοκιμαντέρ μετά το «Fahrenheit 9/11» του Μάικλ Μουρ (Michael Moore) το 2004.

Το φιλμ το οποίο γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα υπογράφουν οι Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim). Ο Φίλντερ έζησε πάνω από έναν μήνα δίπλα στην ιδρύτρια της Theranos και την οικογένειά της, καταγράφοντας τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας της πριν περάσει το κατώφλι της ομοσπονδιακής φυλακής.

Σύμφωνα με το AP, οι πρεμιέρες των «Street Fighter» και «You Can See Everything» φαίνεται πως συνέβαλαν στη σχετική αποτυχία του «Whalefall» των Disney και 20th Century. Το θρίλερ επιβίωσης με προϋπολογισμό $60 εκατομμύρια και με πρωταγωνιστές τους Όστιν Έιμπραμς (Austin Abrams) και Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin), απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά και 9,5 εκατομμύρια διεθνώς, παρότι απέσπασε καλύτερες κριτικές από το «Street Fighter».

Έτσι περιορίστηκε στην τέταρτη θέση του box office, πίσω από την ταινία τρόμου «Other Mommy» με τη Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain). Η κυκλοφορία της Universal Pictures πρόσθεσε άλλα 8,4 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της ανεβάζοντας το σύνολό της στις ΗΠΑ στα 44,9 εκατομμύρια δολάρια και στα 78,7 εκατομμύρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Sense and Sensibility», αποφέροντας 7,3 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 11 εκατομμύρια διεθνώς. Η νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος με πρωταγωνίστρια τη Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), απέσπασε θερμές κριτικές, κερδίζοντας κατά συντριπτική πλειοψηφία το γυναικείο (84%) και το νεανικό κοινό (58%) στις ηλικίες 14-18 ετών.

Το Top 10 του αμερικανικού box office (16-18 Οκτωβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

  1. «Street Fighter», $31 εκατ.
  2. You Can See Everything», $15 εκατ.
  3. «Other Mommy», $8.4 εκατ.
  4. «Whalefall», $8 εκατ.
  5. «Sense and Sensibility», $7.3 εκατ.
  6. «Verity», $6.2 εκατ.
  7. «Resident Evil», $5.5 εκατ.
  8. «Heart of the Beast», $4.8 εκατ.
  9. «Jailer 2», $3.2 εκατ.
  10. «Forgotten Island», $2.3 εκατ.

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