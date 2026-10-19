«You Can See Everything»: Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων στις ΗΠΑ για το ντοκιμαντέρ της Elizabeth Holmes

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Οι κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής κατακλύστηκαν από νέες κυκλοφορίες το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, μεταξύ των οποίων μια νέα μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού, ένα θρίλερ επιβίωσης και μια φρέσκια διασκευή έργου της Τζέιν Όστεν (Jane Austen).

Στην κορυφή βρέθηκε το «Street Fighter» της Paramount, το οποίο συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια δολάρια από 3.575 αμερικανικές αίθουσες, φτάνοντας τα 51 εκατομμύρια παγκοσμίως χάρη στα 20 εκατομμύρια από τις διεθνείς προβολές.

THE WORLD HAS A NEW CHAMPION. 🏆 #StreetFighterMovie is the #1 MOVIE IN THE WORLD – NOW PLAYING only in theaters! Get your tickets now. https://t.co/wQVx9GiYcj https://t.co/e9gNaaeM0z — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) October 18, 2026

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των θεατών στις ΗΠΑ τράβηξε το διάρκειας σχεδόν τριών ωρών ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», γύρω από την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes).

Η ταινία σημείωσε εισπράξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων προβαλλόμενη σε μόλις 855 αίθουσες. Σύμφωνα με την A24, καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 sold-out προβολές μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πάνω από το 70% του κοινού να είναι κάτω των 35 ετών.

Everything and more. You Can See Everything is the highest rated movie in @letterboxd history, the biggest doc opening in decades, and one of the best reviewed movies of all time. Expanding to more theaters nationwide this week. https://t.co/zslcPaF5aT October 18, 2026

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας με διανομή σε λιγότερες από 1.000 αίθουσες στις ΗΠΑ μετά το «Borat» (2006), αλλά και για την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση για μη μουσικό ντοκιμαντέρ μετά το «Fahrenheit 9/11» του Μάικλ Μουρ (Michael Moore) το 2004.

Το φιλμ το οποίο γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα υπογράφουν οι Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim). Ο Φίλντερ έζησε πάνω από έναν μήνα δίπλα στην ιδρύτρια της Theranos και την οικογένειά της, καταγράφοντας τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας της πριν περάσει το κατώφλι της ομοσπονδιακής φυλακής.

Σύμφωνα με το AP, οι πρεμιέρες των «Street Fighter» και «You Can See Everything» φαίνεται πως συνέβαλαν στη σχετική αποτυχία του «Whalefall» των Disney και 20th Century. Το θρίλερ επιβίωσης με προϋπολογισμό $60 εκατομμύρια και με πρωταγωνιστές τους Όστιν Έιμπραμς (Austin Abrams) και Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin), απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά και 9,5 εκατομμύρια διεθνώς, παρότι απέσπασε καλύτερες κριτικές από το «Street Fighter».

Paramount’s “Street Fighter” leads the box office this weekend, earning $31 million from 3,575 theaters in the U.S. and Canada. However, the spotlight is on the Elizabeth Holmes documentary “You Can See Everything." 📎https://t.co/fdrMUxVh2Z https://t.co/9ylqvs6tnW — 8 News Now (@8NewsNow) October 19, 2026

Έτσι περιορίστηκε στην τέταρτη θέση του box office, πίσω από την ταινία τρόμου «Other Mommy» με τη Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain). Η κυκλοφορία της Universal Pictures πρόσθεσε άλλα 8,4 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της ανεβάζοντας το σύνολό της στις ΗΠΑ στα 44,9 εκατομμύρια δολάρια και στα 78,7 εκατομμύρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

‘OTHER MOMMY’ has grossed around $78.8M worldwide — now eyeing a $95-110M finish. It cost $18M to produce. https://t.co/TZxCVbG1DC October 18, 2026

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Sense and Sensibility», αποφέροντας 7,3 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 11 εκατομμύρια διεθνώς. Η νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος με πρωταγωνίστρια τη Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), απέσπασε θερμές κριτικές, κερδίζοντας κατά συντριπτική πλειοψηφία το γυναικείο (84%) και το νεανικό κοινό (58%) στις ηλικίες 14-18 ετών.

‘SENSE AND SENSIBILITY’ debuts with $7.2M at the domestic box office. It has now grossed around $18.5M worldwide. It cost $25M to produce. https://t.co/gaBRG4mvp4 — Film Updates (@FilmUpdates) October 18, 2026

Το Top 10 του αμερικανικού box office (16-18 Οκτωβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

«Street Fighter», $31 εκατ. You Can See Everything», $15 εκατ. «Other Mommy», $8.4 εκατ. «Whalefall», $8 εκατ. «Sense and Sensibility», $7.3 εκατ. «Verity», $6.2 εκατ. «Resident Evil», $5.5 εκατ. «Heart of the Beast», $4.8 εκατ. «Jailer 2», $3.2 εκατ. «Forgotten Island», $2.3 εκατ.

Weekend Box Office: STREET FIGHTER Wins the Weekend as YOU CAN SEE EVERYTHING Shocks with $15M Debut READ MORE: https://t.co/yCyZZ6q7bO https://t.co/4pxA0IwAi8 — Boxoffice Pro (@BoxOffice) October 18, 2026

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