Ελληνικό Box Office: Στην κορυφή η ταινία τρόμου «Other Mommy» – Αρνητική έκπληξη η απήχηση των «Primetime» και «The Social Reckoning» (videos)

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Μια μικρή έκπληξη, αν και όχι τόσο απροσδόκητη για τους γνωρίζοντες το κινηματογραφικό κύκλωμα, σημειώθηκε στα εισιτήρια του top-10 του τετραημέρου 8-11 Οκτωβρίου, με την ταινία τρόμου «Other Mommy» (Άλλη Μαμά), έχοντας ως μοναδικό προτέρημα την οσκαρική πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain), να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Κόβοντας λίγο πάνω από 20.000 εισιτήρια, το horror του Ρομπ Σάβατζ (Rob Savage), ξεπέρασε το ψυχολογικό θρίλερ της προηγούμενης εβδομάδας, «Verity» (Το Ημερολόγιο της Βέριτι), που έφτασε τα 14.000 εισιτήρια.

Αντιθέτως, έκπληξη, αλλά αρνητική αυτή τη φορά, προκάλεσε η μικρή έως και ελάχιστη απήχηση που είχαν στο κοινό τα φιλόδοξα χολιγουντιανά «Primetime», με Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και «The Social Reckoning», του Άαρον Σόρκιν (Aaron Sorkin), αλλά και το animation της DreamWorks, «Forgotten Island» (Ξεχασμένο Νησί), που έκοψε μόλις 5.000 εισιτήρια, από τη μεγάλη δεξαμενή του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Η περιπέτεια με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), «Heart of the Beast» (Στην Καρδιά του Κτήνους), παρά το χλιαρό άνοιγμά του, κρατήθηκε και την τρίτη εβδομάδα προβολής του σε καλά επίπεδα με 11.000 εισιτήρια, ενώ η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions & Monsters» (Minions & Τέρατα), στην όγδοη εβδομάδα του στις ελληνικές αίθουσες ξεπέρασε συνολικά τις 220.000 εισιτήρια.

Στα αξιοσημείωτα, η διατήρηση του μακρινού, από την πρεμιέρα του, «The Odyssey» (Οδύσσεια) στο top-10, στο οποίο εισήλθε πλέον και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που αν και προβάλλεται σε λιγοστές αίθουσες, συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα να τις γεμίζει και να προκαλεί συζητήσεις.

Ελληνικό Box Office 8-11/10

1. «Άλλη Μαμά», 20.610 εισιτήρια για το τετραήμερο 8-11/10 (σε 78 αίθουσες πανελλαδικά) και 28.046 συνολικά μέχρι 14/10.

2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 14.169 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και συνολικά 54.651.

3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 11.130 εισιτήρια (σε 68 αίθουσες) και 73.862 συνολικά.

4. «Ντίγκερ», 6.289 εισιτήρια (σε 48 αίθουσες) και 26.549 συνολικά.

5. «Primetime», 6.075 εισιτήρια (σε 38 αίθουσες) και 9.806 συνολικά.

6. «Ξεχασμένο Νησί», 5.642 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και 6.165 συνολικά.

7. «Minions & Τέρατα», 5.519 εισιτήρια (σε 51 αίθουσες) και 222.091 συνολικά.

8. «Resident Evil», 5.020 εισιτήρια (σε 27 αίθουσες) και 81.437 συνολικά.

9. «Naza», 4.988 εισιτήρια (σε 9 αίθουσες) και 8.980 συνολικά.

10. «Οδύσσεια», 4.482 εισιτήρια (σε 17 αίθουσες) και 1.054.324 συνολικά.

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