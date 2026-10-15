«The Beatles – A Four-Film Cinematic Event»: Ο Paul McCartney ζήτησε από τον Sam Mendes να διορθωθεί το ύψος του στις ταινίες (photo/video)

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Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) ανησυχεί μήπως βρεθεί σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις επερχόμενες ταινίες για τους Beatles.

Η βιογραφική σειρά τεσσάρων ταινιών του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες (Sam Mendes) για το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα -με μία ταινία αφιερωμένη σε κάθε μέλος- έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Στις ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν οι Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal), Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Μπάρι Κιόγκαν (Barry Keoghan), υποδυόμενοι τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney), Τζον Λένον (John Lennon), Τζορτζ Χάρισον (George Harrison) και Ρίνγκο Σταρ (Ringo Starr), αντίστοιχα.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει εκφράσει τη στήριξή του στο εγχείρημα και έχει παραχωρήσει τα πλήρη μουσικά δικαιώματα για τις ταινίες. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ (Amy Poehler), παραδέχτηκε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το ύψος του στις ταινίες για τους Beatles.

Ο θρυλικός τραγουδοποιός (ο οποίος έχει ύψος περίπου 1,80 μ.) ανέφερε στην Πόλερ, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ότι παρ’όλο που είχε το ίδιο ύψος με τον Λένον και τον Χάρισον -με τον Σταρ να είναι ελαφρώς πιο κοντός σε αρκετές διασκευές της ιστορίας του συγκροτήματος έχει παρουσιαστεί ως πιο κοντός από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας.

«Και ξέρετε κάτι; Ο Μέσκαλ είναι πιο μικροκαμωμένος από τον τύπο που υποδύεται τον Τζον», είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο podcast, προκαλώντας τα γέλια της παρουσιάστριας της εκπομπής και των παραγωγών της. «Του είπα: “Σαμ, έχω μόνο ένα πράγμα να σου πω. Ο Πολ είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος”» σημείωσε.

Ο Μέσκαλ έχει ύψος 1,80 μ. ενώ ο Ντίκινσον 1,87 μ.. «Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Σαμ», σχολίασε με χιούμορ το μέλος των Beatles.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Μέντες του είχε στείλει μια φωτογραφία από τα γυρίσματα, την ημέρα που οι τέσσερις ηθοποιοί διέσχιζαν το Abbey Road για να αναπαραστήσουν το εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου των Beatles.

Ο ΜακΚάρτνεϊ παρατήρησε: «Και ο χαρακτήρας του Πολ είναι αισθητά πιο κοντός». «Και δεν μπορείς να βάλεις πατάκια αύξησης ύψους σε γυμνά πόδια» πρόσθεσε η Πόλερ.

«Του έστειλα μήνυμα λέγοντας: “Σαμ, είναι πιο μικρόσωμος. Μην το κάνεις αυτό”», είπε γελώντας ο άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός.

«Εκείνος απάντησε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι απλώς θέμα διασκελισμού και πως όλοι έχουν το ίδιο ύψος», τόνισε.

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