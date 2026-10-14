«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

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Η Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον (Haley Lu Richardson) που ξεχώρισε μέσα από τη 2η σεζόν του «The White Lotus» εντάχθηκε στο πολυσυζητημένο reboot «Miami Vice ’85» της Universal Pictures, σύμφωνα με το Deadline.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ρόλο που θα υποδυθεί.

Η σταρ της σειράς «Ponies» έρχεται να προστεθεί σε ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο, που αποτελείται από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) και τον Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler), οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους εμβληματικούς ντετέκτιβ Ricardo «Rico» Tubbs και James «Sonny» Crockett αντίστοιχα.

Το «Miami Vice ’85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80». Είναι εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς (1984-1989), η οποία επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο.

Η ταινία γυρίζεται σε φορμάτ IMAX, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) και σενάριο του Νταν Γκίλροϊ (Dan Gilroy) βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γερκόβιτς (Anthony Yerkovich) για την πρωτότυπη σειρά.

Το καστ συμπληρώνουν οι Άλντεν Έρενραϊχ (Alden Ehrenreich), Γουίτνεϊ Πικ (Whitney Peak), Καμίλα Μορόνε (Camila Morrone), Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Ντάνι Ραμίρες (Danny Ramirez), Άντριου Σουλτς (Andrew Schulz), Έντι Γκατέγκι (Edi Gathegi), Γουόλτον Γκόγκινς (Walton Goggins), Αντρέ Χόλαντ (André Holland) και Μάικλ Άιρμπι (Michael Irby).

Η πρεμιέρα του «Miami Vice ’85» στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2028.

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