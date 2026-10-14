search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:31
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 10:47

«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το Netflix έδωσε μία πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη ταινία της Greta Gerwig (photos/video)

14.10.2026 10:47
narnia_1410_1920-1080_NEW
credit: Netflix

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σενάριο και σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ, Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig).

Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κ.Σ. Λιούις (C.S. Lewis) που κυκλοφόρησε το 1955. Σύμφωνα με το Variety, είναι το έκτο στη θρυλική σειρά βιβλίων και αποτελεί το prequel της ιστορίας.

Η πλοκή ακολουθεί δύο παιδιά από το Λονδίνο, τον Ντέιβιντ ΜακΚένα (David McKenna) και τη Μπεατρίς Κάμπελ (Beatrice Campbell) στους ρόλους του Digory και της Polly που ανακαλύπτουν το «Wood Between the Worlds», το μυστικό πέρασμα που οδηγεί στη Νάρνια.

Υπό τους ήχους του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, το trailer ξεκινά με τον Andrew Ketterley, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στον ρόλο του ομώνυμου μάγου να δηλώνει πως «μερικές φορές, μία ιστορία είναι η αρχή όλων των άλλων», πριν παραδώσει στα παιδιά ένα μαγικό δαχτυλίδι που θα τα μεταφέρει σε ανεξερεύνητους φανταστικούς κόσμους.

Το εντυπωσιακό cast της ταινίας συμπληρώνουν οι Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan), Έμα Μάκι (Emma Mackey), Ντενίζ Γκοφ (Denise Gough), Κόμπνα Χόλντμπρουκ-Σμιθ (Kobna Holdbrook-Smith), Σίαραν Χιντς (Ciarán Hinds) και Σούζαν Γουοκόμα (Susan Wokoma).

«Είπα στον Τεντ (Σαράντος) πως ξέρω να γυρίζω ταινίες μόνο για τη μεγάλη οθόνη», ανέφερε η Γκέργουιγκ στον Στίβεν Κολμπέρ (Stephen Colbert) κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής για τον Τύπο στη Νέα Υόρκη.

«Κι εκείνος μου απάντησε: “Φτιάξε την ταινία για την πιο μεγάλη οθόνη που υπάρχει και εμπιστεύσου τη διαδικασία”», συμπλήρωσε.

Επίσης, μίλησε για την επιλογή των δύο νεαρών πρωταγωνιστών, ύστερα από μήνες αναζήτησης, θυμούμενη τη στιγμή που σιγουρεύτηκε για την επιλογή της: «Κάναμε δοκιμαστικό, κάτι που είναι αγχωτικό για κάθε ηθοποιό και υπήρξε μια στιγμή που η Μπία ρούφηξε τη μύτη της και ο Ντέιβιντ έκανε νόημα να της φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Σκέφτηκα: “Αυτά τα παιδιά φροντίζουν ήδη το ένα το άλλο”».

Μάλιστα, αποκάλυψε και μία χαριτωμένη στιγμή από τις πρόβες: «Ο Ντάνιελ Κρεγκ είπε στα παιδιά πως έχει λίγο άγχος. Κι εκείνα του απάντησαν: “Μην ανησυχείς, η Γκρέτα είναι πολύ καλή. Όλα θα πάνε καλά!”».

Το φιλμ αποτελεί την επιστροφή της Γκέργουιγκ στη μεγάλη οθόνη μετά το μπλοκμπάστερ «Barbie» (2023), ενώ παράλληλα είναι η πρώτη παραγωγή της πλατφόρμας που θα λάβει ευρεία κινηματογραφική προβολή παγκοσμίως.

«Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν, να συγκινηθούν και να νιώσουν ότι έζησαν μια μεγάλη περιπέτεια», εξομολογήθηκε η σκηνοθέτις. «Ελπίζω, φεύγοντας από την αίθουσα, να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι, ένα τραγούδι, ένα γλυκό, έναν πίνακα ζωγραφικής. Η δημιουργία είναι μία πράξη ελπίδας», τόνισε.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2027 από τη Feelgood, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 2 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

Ben Affleck: Η… λάθος συμβουλή που του είχε δώσει ο Bruce Willis – «Φίλε, δεν θέλεις να κάνεις αυτήν την ταινία!»

«Being Heumann»: Η Apple κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας της οσκαρικής Siân Heder (photos/video)

«Avengers: Doomsday»: Χωρίς τον Jeremy Renner η νέα ταινία της Marvel (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Zografou
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά κίνητρα πίσω από την πράξη, χτύπησαν λάθος στόχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

anazsximatismos_ypoyrgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Ακρίβεια και ενέργεια πιέζουν τη ΝΔ προς το κρίσιμο 25% - Έκπληξη με το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:31
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

1 / 3