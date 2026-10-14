«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το Netflix έδωσε μία πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη ταινία της Greta Gerwig (photos/video)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σενάριο και σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ, Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig).

Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κ.Σ. Λιούις (C.S. Lewis) που κυκλοφόρησε το 1955. Σύμφωνα με το Variety, είναι το έκτο στη θρυλική σειρά βιβλίων και αποτελεί το prequel της ιστορίας.

Η πλοκή ακολουθεί δύο παιδιά από το Λονδίνο, τον Ντέιβιντ ΜακΚένα (David McKenna) και τη Μπεατρίς Κάμπελ (Beatrice Campbell) στους ρόλους του Digory και της Polly που ανακαλύπτουν το «Wood Between the Worlds», το μυστικό πέρασμα που οδηγεί στη Νάρνια.

Υπό τους ήχους του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, το trailer ξεκινά με τον Andrew Ketterley, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στον ρόλο του ομώνυμου μάγου να δηλώνει πως «μερικές φορές, μία ιστορία είναι η αρχή όλων των άλλων», πριν παραδώσει στα παιδιά ένα μαγικό δαχτυλίδι που θα τα μεταφέρει σε ανεξερεύνητους φανταστικούς κόσμους.

Το εντυπωσιακό cast της ταινίας συμπληρώνουν οι Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan), Έμα Μάκι (Emma Mackey), Ντενίζ Γκοφ (Denise Gough), Κόμπνα Χόλντμπρουκ-Σμιθ (Kobna Holdbrook-Smith), Σίαραν Χιντς (Ciarán Hinds) και Σούζαν Γουοκόμα (Susan Wokoma).

«Είπα στον Τεντ (Σαράντος) πως ξέρω να γυρίζω ταινίες μόνο για τη μεγάλη οθόνη», ανέφερε η Γκέργουιγκ στον Στίβεν Κολμπέρ (Stephen Colbert) κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής για τον Τύπο στη Νέα Υόρκη.

«Κι εκείνος μου απάντησε: “Φτιάξε την ταινία για την πιο μεγάλη οθόνη που υπάρχει και εμπιστεύσου τη διαδικασία”», συμπλήρωσε.

Επίσης, μίλησε για την επιλογή των δύο νεαρών πρωταγωνιστών, ύστερα από μήνες αναζήτησης, θυμούμενη τη στιγμή που σιγουρεύτηκε για την επιλογή της: «Κάναμε δοκιμαστικό, κάτι που είναι αγχωτικό για κάθε ηθοποιό και υπήρξε μια στιγμή που η Μπία ρούφηξε τη μύτη της και ο Ντέιβιντ έκανε νόημα να της φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Σκέφτηκα: “Αυτά τα παιδιά φροντίζουν ήδη το ένα το άλλο”».

Μάλιστα, αποκάλυψε και μία χαριτωμένη στιγμή από τις πρόβες: «Ο Ντάνιελ Κρεγκ είπε στα παιδιά πως έχει λίγο άγχος. Κι εκείνα του απάντησαν: “Μην ανησυχείς, η Γκρέτα είναι πολύ καλή. Όλα θα πάνε καλά!”».

Το φιλμ αποτελεί την επιστροφή της Γκέργουιγκ στη μεγάλη οθόνη μετά το μπλοκμπάστερ «Barbie» (2023), ενώ παράλληλα είναι η πρώτη παραγωγή της πλατφόρμας που θα λάβει ευρεία κινηματογραφική προβολή παγκοσμίως.

«Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν, να συγκινηθούν και να νιώσουν ότι έζησαν μια μεγάλη περιπέτεια», εξομολογήθηκε η σκηνοθέτις. «Ελπίζω, φεύγοντας από την αίθουσα, να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι, ένα τραγούδι, ένα γλυκό, έναν πίνακα ζωγραφικής. Η δημιουργία είναι μία πράξη ελπίδας», τόνισε.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2027 από τη Feelgood, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 2 Απριλίου.

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