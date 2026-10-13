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13.10.2026 12:55

«Avengers: Doomsday»: Χωρίς τον Jeremy Renner η νέα ταινία της Marvel (video)

13.10.2026 12:55
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credit: AP

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Η λίστα με τους εμβληματικούς χαρακτήρες του MCU που θα εμφανιστούν στο «Avengers: Doomsday» μπορεί να παραμένει άγνωστη, αλλά ο Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετέχει στην ταινία ως Hawkeye, δηλώνοντας μάλιστα πως οι Avengers «πιθανότατα θα χάσουν» εξαιτίας της απουσίας του.

«Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό», είπε ο διάσημος ηθοποιός όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Doomsday», συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι στο Doomsday”, οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν».

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» (2019) στις κινηματογραφικές αίθουσες ενόψει της πρεμιέρας του «Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Ρένερ έχει υποδυθεί τον υπερήρωα στα «The Avengers», «Avengers: Age of Ultron» και «Endgame», ενώ έχει πραγματοποιήσει και σύντομες εμφανίσεις σε άλλες παραγωγές, όπως τα «Thor» και «Captain America: Civil War».

Το 2025 είχε δηλώσει πρόθυμος να επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, είτε για τη δεύτερη σεζόν του «Hawkeye» είτε για κάποιο άλλο πρότζεκτ.

«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπώ όλη την ομάδα, αγαπώ τον χαρακτήρα», είχε αναφέρει στο Empire.

«Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στη 2η σεζόν [του «Hawkeye»] και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα οπότε ανυπομονώ για αυτά. Το σώμα μου προετοιμάζεται ήδη. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να με δει με τη στολή του υπερήρωα, πάντως το σώμα μου θα δείχνει μια χαρά μέσα σε αυτήν», είχε προσθέσει.

Εκείνη την περίοδο, είχε επίσης σημειώσει ότι είχε αναρρώσει σε ποσοστό «πάνω από 150%» από το ατύχημα που είχε το 2023 όταν καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα βάρους τουλάχιστον 6,5 τόνων και είχε υποστεί δεκάδες κατάγματα.

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