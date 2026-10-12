Ρόμπερτ Πάτινσον: Ξεκαθαρίζει αν το «Primetime» βάζει στο στόχαστρο τον Κρις Χάνσεν (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί δεν αποτελεί «κατηγορητήριο» κατά του παρουσιαστή Κρις Χάνσεν

Ο Βρετανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψυχολογικό θρίλερ ρόλο «Primetime» σε σκηνοθεσία του Λανς Όπενχαϊμ και σενάριο του Ατζόν Σινγκ.

Η ταινία αναπαριστά τη διαδικασία παραγωγής της αμερικανικής σειράς ριάλιτι «To Catch A Predator», η οποία προβλήθηκε την περίοδο 2004-2007.

Ο Πάτινσον στην ταινία είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής, υποδυόμενος τον Χάνσεν, δημοσιογράφο του NBC που συνεργάστηκε με μια ομάδα πολιτών – τιμωρών για την αποκάλυψη δραστών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω επιχειρήσεων – παγίδων.

Η εκπομπή ακυρώθηκε επίσημα το 2008, μετά από επιχείρηση-παγίδα που είχε πραγματοποιηθεί δύο χρόνια νωρίτερα με στόχο τον βοηθό εισαγγελέα του Τέξας, Μπιλ Κόνραντ.

Ο Κόνραντ αυτοπυροβολήθηκε αφού αστυνομικοί και τηλεοπτικό συνεργείο φέρονται να εισέβαλαν στο σπίτι του. Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν προβλήθηκε ποτέ.

Σε δηλώσεις του στο PA κατά την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), ο Ρόμπερτ Πάτινσον εξήγησε πώς ήθελε να προσεγγίσει την ερμηνεία του συγκεκριμένου υπαρκτού προσώπου.

Robert Pattinson insists he’s a fan of Chris Hansen and thinks it’s awesome more people will get to discover him thanks to ‘Primetime.’ https://t.co/NpWQKZuAnz October 11, 2026

«Πρόκειται για ένα πορτρέτο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις ως ανθρώπου, ούτε είχε ποτέ σκοπό να πει “να ποιος είναι αυτός”» δήλωσε.

Είναι το συναίσθημα που σου δημιουργείται όταν παρακολουθείς μια σειρά που εκτυλίσσεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και προσπαθείς να ενσωματώσεις πολλά και διαφορετικά στοιχεία σε αυτή την ιστορία, εξήγησε ο ηθοποιός.

Αν και ο Πάτινσον σκόπευε αρχικά μόνο να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, αποσαφήνισε γιατί τελικά άρπαξε την ευκαιρία να υποδυθεί τον Χάνσεν: «Εννοώ, ήταν το σενάριο, κατ’αρχάς. Τον γνώριζα και μου άρεσε η εκπομπή. Τη θεωρούσα πραγματικά ενδιαφέρουσα όταν ήμουν νεότερος» είπε.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον τόνισε ότι έκανε εκτενέστατη έρευνα σχετικά με το τι συνέβη με την εκπομπή «To Catch A Predator» και ότι περίπτωση του ως δημόσιου προσώπου είναι εντελώς μοναδική.

«Πολλοί άλλοι κάλυψαν τις ίδιες ειδήσεις, αλλά κανείς τους δεν βίωσε αυτό που συνέβη στον Κρις» συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σχεδιάζει την πρώτη ισπανόφωνη ταινία του μετά το «Pan’s Labyrinth»

Κριτική ταινίας: «The social reckoning»-Καταγγελία ή άλλοθι του Facebook ;

«Academy Museum Gala 2026: Η Τέιλορ Σουίφτ θα ρίξει την αυλαία στη λαμπερή διοργάνωση