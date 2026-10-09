«Academy Museum Gala 2026: Η Τέιλορ Σουίφτ θα ρίξει την αυλαία στη λαμπερή διοργάνωση

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Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) πρόκειται να ανέβει στη σκηνή του φετινού γκαλά του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.

Το Μουσείο που ανήκει στην Ακαδημία, η οποία απονέμει τα Όσκαρ, θα τιμήσει φέτος τη Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) με το Βραβείο Ινδάλματος, τον Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) με το Βραβείο Υπεροχής και τον σκηνοθέτη και συνθέτη Τζον Κάρπεντερ (John Carpenter) με το Βραβείο Αυθεντίας, σύμφωνα με το Variety.

«Η Τέιλορ είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και η δουλειά της έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο» ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος του Μουσείου Έιμι Χόμα (Amy Homma).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που την υποδεχόμαστε στο φετινό γκαλά και ανυπομονούμε για την εμφάνισή της με την οποία θα κλείσει μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη σε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του σινεμά, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή του Μουσείου να αναδεικνύει και να διαφυλάσσει τον κινηματογράφο» πρόσθεσε.

Η φετινή διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται με συμπροέδρους τους Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ (Robert Rodriguez), Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) και Κέιτ Κάπσοου (Kate Capshaw) αποτελεί το έκτο ετήσιο γκαλά της Ακαδημίας.

Τον περασμένο χρόνο τιμήθηκαν οι Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), Μπόουεν Γιανγκ (Bowen Yang), Βάλτερ Σάλες (Walter Salles) και Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), ο οποίος μάλιστα τραγούδησε στην εκδήλωση.

Η είδηση για την εμφάνιση της Σουίφτ έρχεται σε μια στιγμή που η επιτυχία της «I Knew It, I Knew You» από την ταινία «Toy Story 5» η οποία βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Η ποπ σταρ είχε ερμηνεύσει το τραγούδι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τον Ιούνιο, ενώ τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Μουσείο Grammy παρουσίασε μια ξεχωριστή εξάλεπτη μίξη στο πιάνο, συνδυάζοντάς το με τα «August» και «All Too Well».

Σύμφωνα με το Billboard, πέρα από το «I Knew It, I Knew You» η σταρ ενδέχεται να ερμηνεύσει στη σκηνή και κάποιο από τα τέσσερα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου: το «Patient Zero» που βρέθηκε επίσης στην κορυφή του Hot 100, καθώς και τα «Pink Clouding», «Babylon» και «Cleveland!».

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