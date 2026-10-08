«Avengers: Doomsday»: Έντονες φήμες για συμμετοχή της Sandra Hüller στο εντυπωσιακό cast της ταινίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Σάντρα Χούλερ (Sandra Hüller) φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει ακόμα με τις κινηματογραφικές της υποχρεώσεις για το 2026. Η καταξιωμένη ηθοποιός μετρά ήδη τέσσερις ταινίες στη φετινή της ατζέντα, το αναγνωρισμένο δράμα «Rose», το «Fatherland», το «Project Hail Mary» και το «Digger» ενώ τώρα πληθαίνουν οι αναφορές που τη θέλουν να συμμετέχει και σε μία πέμπτη παραγωγή: το πολυσυζητημένο «Avengers: Doomsday».

Η είδηση ήρθε στο φως μέσω του British Stunt Register, μιας πλατφόρμας τύπου LinkedIn για Βρετανούς κασκαντέρ. Όπως αναφέρει το World of Reel, η κασκαντέρ Στίβι Πάρκερ (Stevie Parker) συμπεριέλαβε στο προφίλ της τον ρόλο της αναπληρώτριας κασκαντέρ της Χούλερ για τις ανάγκες της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Marvel δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τη συμμετοχή της γερμανίδας πρωταγωνίστριας.

Παράλληλα υπάρχει και ένα παλαιότερο «ίχνος» στο Reddit. Πριν από τρεις μήνες, χρήστης του r/LeaksAndRumors είχε μοιραστεί την πληροφορία πως «τη μάγισσα υποδύεται η Σάντρα Χούλερ, μεταξύ άλλων», μια αναφορά στην οποία κανείς τότε δεν έδωσε σημασία.

Comment

by u/ludvigxx from discussion

in LeaksAndRumors

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, η σταρ θα προστεθεί σε ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό cast, στο οποίο ηγούνται οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.), Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Άντονι Μάκι (Anthony Mackie), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby), Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum), Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer), Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) και Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden), μεταξύ άλλων.

Το «Avengers: Doomsday» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «The Social Reckoning» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Primetime» – Ο θάνατός σου η ζωή μου

«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)