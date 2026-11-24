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Νέες αιχμές για… διαπλοκή και προνομιακές ρυθμίσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε ο Κωστής Χατζηδάκης ρίχνοντας κι άλλο νερό στο μύλο της σύγκρουσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αλέξη τσίπρα για θέματα διαφθοράς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 δεν περιορίστηκε στην υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες και τον Νίκο Παππά, ούτε στην ιστορία με τους ποινικούς κώδικες. Άφησε και υπαινιγμούς για τη μείωση της φορολογίας για τα καζίνο από την κυβέρνηση Τσίπρα. Τι εννοεί άραγε;

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