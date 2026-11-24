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Από το Fiat Pandina των 16.290 ευρώ μέχρι το Nissan Qashqai των 158 ίππων, βρήκαμε 12 ήπια υβριδικά που αφήνουν τον συμπλέκτη στη θέση του. Πόσο κοστίζουν, τι παίρνεις στα χρήματά σου και πόσο έκαψαν στις δοκιμές μας;

Το αριστερό πόδι έχει ακόμη ρόλο στο υβριδικό αυτοκίνητο, ακόμα και αν το αυτόματο κιβώτιο γίνεται η προτίμηση όλο και περισσότερων οδηγών. Για όσους εξακολουθούν να αναζητούν χειροκίνητο κιβώτιο, όμως, και με «ταβάνι» τα 27.000 ευρώ, υπάρχουν τα mild hybrid μοντέλα που ακολουθούν. Σε αυτά, ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια ανακτά ενέργεια όταν κόβεις ταχύτητα και τη χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον βενζινοκινητήρα όταν ξαναπατάς γκάζι.

Το ενδιαφέρον είναι πόσο διαφορετικά αυτοκίνητα χωρούν στην ίδια περιγραφή. Με λιγότερα από 20.000 ευρώ βρίσκεις από ένα τρίθυρο ιταλικό μίνι μέχρι ένα κορεατικό crossover.

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