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Ιδιαίτερα βαρύ είναι τις τελευταίες ώρες το κλίμα για τον υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκο, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επαναλαμβάνει το… μάντρα «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

«Καρφί» Μητσοτάκη

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στην κυβέρνηση ήταν η αποστροφή του λόγου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030». Εκεί, συνομιλώντας με τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, Γιάννη Τσαπρούνη, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος σε πιθανές χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, είπε εμφατικά ότι γίνεται «μεγάλη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον, για τους αριθμούς, γίνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι από την κεντρική διοίκηση. Εγώ προτάσσω την ανάγκη να πάμε σε έναν τελείως διαφορετικό εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και για ταχύτητα και για διαφάνεια».

Στο πλαίσιο αυτό ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «είναι άλλο ένας Δήμος να δίνει μία απευθείας ανάθεση και άλλο ένας Δήμος να δίνει επαναλαμβανόμενη απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία για ένα αντικείμενο το οποίο, προφανώς, είναι μεγαλύτερο από το εύρος και το όριο της απευθείας ανάθεσης. Αυτό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας το δείξει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, να “βαρέσει καμπανάκι” και να λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο εσωτερικού ελέγχου». Η επιλογή του παραδείγματος μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο Β. Λιάκος βρίσκεται στο στόχαστρο για απευθείας αναθέσεις από δήμους που έλαβαν οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, με τον ίδιο, βέβαια, να τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Αποστάσεις Φλωρίδη

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, κράτησε σαφείς αποστάσεις από τον υφΥΠΕΣ, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι τα όσα δημοσιοποιούνται «είναι θέμα» και μιλώντας για τον… σκληρό κόσμο της πολιτικής.

«Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, όπως η ακρίβεια. Η χώρα έχει τα προβλήματα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας, όπως οι δύο πόλεμοι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο. Η πολιτική είναι ό, τι πιο δύσκολο και σκληρό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και χρειάζεται προσοχή σε ό, τι κάνουμε. Η πολιτική είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα. Εγώ βλέπω ότι η αντιπολίτευση επιτίθεται σε έναν υφυπουργό και αυτός απαντά με μηνύσεις που λέει ότι “είστε ψεύτες”. Είμαστε οι πολιτικοί εκτεθειμένοι γι’ αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο», είπε ο Γ. Φλωρίδης, με τις… αποστάσεις από τον Β. Λιάκο να είναι εμφανείς.

Πέτσας… υπομένων

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα κάνει αιχμηρές παρεμβάσεις για θέματα…ηθικής τάξης στη ΝΔ, εξέφρασε την ανησυχία του για την επικρατούσα κατάσταση και δήλωσε ότι… κάνει υπομονή – χωρίς να διευκρινίσει ως πότε ή τι θα κάνει όταν αυτή εξαντληθεί.

Μιλώντας στον Kontra, o πρώην υφυπουργός σημείωσε για την υπόθεση Λιάκου ότι «εγώ βλέπω καθημερινά επεισόδια για αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, πέμπτη αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση και περιμένω να τελειώσει άμεσα. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι θα περιμένω και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτή η υπόθεση», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «σας λέω πεντακάθαρα, εμένα δεν μου αρέσει. Θα κάνω λίγη υπομονή και πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».

Ερωτηθείς, δε, αν ο υφΥΠΕΣ θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, ο Σ. Πέτσας είπε ότι «δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ένας μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα του πρωθυπουργού να αποφασίζει και του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Δεν θα κάνω εγώ προτροπή σε κανέναν τι θα κάνει. Έχουμε ψηφίσει στη Βουλή πριν λίγες μέρες ένα πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας 2,2 δις και συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ζητήματα υφυπουργών της κυβέρνησης».

Επιμένει ο Μαρινάκης

Πάντως, νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρέμεινε στη γραμμή, ότι δεν υφίσταται οικογενειάκή ευθύνη και ότι ο Β. Λιάκος έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του.

«Για εμένα δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης, εκτός εάν υπάρχει μια σύνδεση των όποιων δραστηριοτήτων των συγγενών του με τον ίδιο. Εδώ, λοιπόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει καμία επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του. Αρχικά με την πρώτη, που βγήκαν οι πρώτες, τέλος πάντων, αποκαλύψεις, στη συνέχεια με τη δεύτερη. Ούτε είναι δουλειά της κυβέρνησης να απαντάει στο όνομα ή για λογαριασμό συγγενών οποιουδήποτε. Άρα, επί της ουσίας, το αν υπάρχει θέμα ή όχι, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», είπε ο Π. Μαρινάκης.

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