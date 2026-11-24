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Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα στις 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς, Ευαγγελία Λιακούλη, Φραγκίσκος Παρασύρης, Αικατερίνη Σπυριδάκη και Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης ζητούν να προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση για την πολιτική προστασία στη Θεσσαλία.

Στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, προτείνουν να προσκληθεί στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και το σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος που λειτουργούν στη Λάρισα.

Η συζήτηση θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάσει πώς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ο συντονισμός των υπηρεσιών συμβάλλουν στην προστασία των κατοίκων, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και ποιες από τις πρακτικές της Θεσσαλίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

ΠΡΟΣ

Την Πρόεδρο

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

κυρία Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Αίτημα συνεδρίασης για την πολιτική προστασία στη Θεσσαλία

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζητούμε τον προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, όπου θα προσκληθεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για τη λειτουργία στη Λάρισα ενός πολύ σύγχρονου Κέντρου Πολιτικής Προστασίας και ενός επίσης σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος.

Η συζήτηση θα δώσει την ευκαιρία στην Επιτροπή να εξετάσει πώς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ο συντονισμός των υπηρεσιών συμβάλλουν στην προστασία των κατοίκων, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και ποιες πρακτικές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Με εκτίμηση,

Οι αιτούντες Βουλευτές

Πουλάς Ανδρέας

Λιακούλη Ευαγγελία

Παρασύρης Φραγκίσκος

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

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