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Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαπολύσει μια «προληπτική πυρηνική επίθεση», με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ να ισχυρίζεται ότι «η Ουκρανία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ήδη ξεπεράσει ορισμένα όρια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μόσχα στο να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων».

«Η μαζική χρήση μη πυρηνικών μέσων που προκαλούν καταστροφές καθιστά δυνατή μια προληπτική πυρηνική επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία», έγραψε ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο «Moscow Journal of International Law» (Επιθεώρηση Διεθνούς Δικαίου της Μόσχας) και από το οποίο παραθέτει αποσπάσματα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε συγκεκριμένα ότι «μυστικές ή κρυφές προμήθειες πυρηνικών όπλων από τη Δύση προς το Κίεβο θα προκαλέσουν μια νόμιμη προληπτική πυρηνική επίθεση από τη Ρωσία».

«Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του πρέπει να θυμούνται ότι η Ρωσική Ομοσπονδία όχι μόνο έχει το δικαίωμα, αλλά σε διάφορες καταστάσεις έχει και την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», έγραψε.

Η προειδοποίηση του Μεντβέντεφ ήρθε εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης, με αφορμή τον σχεδόν πενταετή πόλεμο στην Ουκρανία και τη στρατιωτική στήριξη του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν ήδη διαμορφώσει συνθήκες υπό τις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος, αν και σημείωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σταθμίζει προσεκτικά τις συνέπειες πριν λάβει μια τέτοια απόφαση.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, καθώς δεν το έκρινε απαραίτητο, προειδοποίησε ωστόσο ότι αυτός ο υπολογισμός ενδέχεται να αλλάξει. «Προφανώς, μέχρι στιγμής, η πορεία των γεγονότων στην ουκρανική κρίση δεν έχει δημιουργήσει συνθήκες άμεσης ανάγκης για τη χρήση πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

«Η απόφαση για τη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” δεν ελήφθη, καθώς δεν υπήρχε άμεση ανάγκη για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά το Κρεμλίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι, αν και το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας δεν επιτρέπει ρητά προληπτικά πυρηνικά πλήγματα, ορισμένα σενάρια – όπως καταστροφικές επιθέσεις με συμβατικά όπλα ή η μεταφορά πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία – θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια προληπτική ενέργεια.

Διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε τελική απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στον Πούτιν.

«Κατά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, ο Ρώσος πρόεδρος καθοδηγείται πάντα από μια πλήρη ανάλυση όλων των παραγόντων και από την αναλογικότητα μεταξύ της πραγματικής ζημίας που έχει προκληθεί και των αντιποίνων», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

«Η Δύση ρίχνει λάδι στη φωτιά»

«Το καθεστώς του Κιέβου και οι υποστηρικτές του δεν πρέπει να τρέφουν επικίνδυνες ψευδαισθήσεις», προειδοποίησε.

«Εάν συνέβαιναν τα σενάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο αρχηγός του κράτους όχι μόνο έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Όλοι όσοι αυτή τη στιγμή ρίχνουν λάδι στη φωτιά πρέπει να το συνειδητοποιήσουν πλήρως αυτό».

Για να στηρίξει το επιχείρημά του, ο Μεντβέντεφ επικαλέστηκε μια γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης το 1996, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν απαγορεύει κατηγορηματικά τη χρήση πυρηνικών όπλων όταν διακυβεύεται η επιβίωση ενός κράτους.

Ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ασκώντας κριτική στη συμμετοχή της Γερμανίας σε ρυθμίσεις πυρηνικής αποτροπής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πολιτικές του ΝΑΤΟ περί «πυρηνικού διαμοιρασμού» (nuclear sharing) δεν αποτελούν μια παγκοσμίως αποδεκτή ερμηνεία της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

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