Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου σε τεχνικό σχολείο στην πόλη Κραγκούγιεβατς της Σερβίας, έπειτα από ένοπλη επίθεση με δράστη έναν 17χρονο μαθητή.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενες του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μαθητών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος εισήλθε στον χώρο υποδοχής του σχολείου και άρχισε να πυροβολεί με όπλο μικρού διαμετρήματος. Εκείνη την ώρα τα μαθήματα είχαν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να βρίσκονται μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που εργάζονταν ως καθαρίστριες. Η μία δέχθηκε πυροβολισμό, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο τοπικό νοσοκομείο, όπου έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών ήταν άμεση. Αστυνομικοί που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση έφτασαν στο σχολείο, ακινητοποίησαν τον 17χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στο σημείο παρέμειναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποιώντας έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν τον ανήλικο στην ένοπλη επίθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις μνήμες από τη μαζική ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 σε δημοτικό σχολείο του Βελιγραδίου.

Τότε, ένας 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ στο σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ», αφαιρώντας τη ζωή από εννέα μαθητές και έναν φύλακα, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πολύνεκρη επίθεση είχε προκαλέσει βαθύ σοκ στη σερβική κοινωνία και είχε πυροδοτήσει έντονη συζήτηση γύρω από την οπλοκατοχή, την ασφάλεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης της νεανικής βίας.

Διαβάστε επίσης

Η Έλι Σλάιν υποψήφια πρωθυπουργός; Η Μελόνι ίσως έχει μία απροσδόκητη αντίπαλο



Κωνσταντινούπολη: Τελικά δεν… κυκλοφορούσε ελεύθερο λιοντάρι – Τι ζώο ψάχνουν οι Αρχές

ΟΗΕ για γυναικοκτονίες: Πέντε γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνταν κάθε ώρα το 2025 από συντρόφους ή συγγενείς τους