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Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται η 52η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι θα ολοκληρώσει την εξέτασή του, η οποία είχε διακοπεί στις 14 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσουν η μητέρα του, Μιρέλα Ρούτσι, και ο αδελφός του, Κρίστιαν.

Σύμφωνα με το onlarissa στην κατάθεση του ο κ. Ρούτσι και απαντώντας σε ερωτήσεις της κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Μάθαμε πως καταστράφηκε το βιολογικό υλικό του παιδιού μου από την τηλεόραση. Ο εφέτης ανακριτής δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Για τα δείγματα το μάθαμε από τις ειδήσεις. Ο ανακριτής δεν τα χρειαζόταν τα δείγματα και αποφάσισε να τα πετάξει Δεν μας ενημέρωσε για τίποτα. Το μάθαμε τι έγινε πολύ αργότερα».

Κωνσταντοπούλου: Για ποιον λόγο 40 μέρες μετά το έγκλημα γιατί κατέστρεψε το βιολογικό υλικό;

Ρούτσι: Μάθαμε ότι τα πέταξε γιατί δεν τα χρειάζονταν, αλλά πραγματικά δεν ξέρω γιατί τα πέταξε. Όταν το μάθαμε πήγαμε στον ανακριτή να ρωτήσουμε γιατί έγινε όλο αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Ανάμεσα στα αιτήματα που είχατε ήταν και η ταυτοποίηση του παιδιού σας;

Ρούτσι: Πιστεύω πως όλη η διαδικασία που έγινε στη Λάρισα δεν έγινε σωστά. Πήρα ένα κλειστό φέρετρο και δεν είδα ποτέ το παιδί μου. Ο ανακριτής δεν υπήρχε λόγος να πετάξει τα δείγματα σε 40 μέρες. Δεν είχε κανένα λόγο να πετάξει τα δείγματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κωνσταντοπούλου: Υπάρχει μια σειρά από οστά που δεν θάφτηκαν ποτέ. Γνωρίζετε σε ποιον ανήκουν;

Ρούτσι: Όχι δεν γνωρίζω. Ρωτήσαμε τι δουλειά έχουν εκεί τα οστά αλλά ο εφέτης ανακριτής δεν μας απάντησε. Ήταν ξεκάθαρο πως κάτι έκρυβαν και τότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αιτήματα για τις εκταφές. Κάναμε 4-5 αιτήσεις για εκταφές που δεν έγιναν δεκτές. Εμείς ξέραμε πως έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά μάθαμε πως δεν έγιναν. Τους είπαμε όλοι οι συγγενείς να ζητήσουμε να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Βάλαμε τους δικηγόρους να δούμε τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο πως για να μην γίνουν όλα αυτά κάτι κρύβουν και δεν θέλουν να μας πουν. Κάτι που κουβαλούσε αυτό το τρένο. Αν γινόταν όσα έπρεπε να γίνουν τώρα δεν θα είμαστε εδώ. Θα είχαμε θρηνήσει τα παιδιά μας, θα είχαν πληρώσει όλοι αυτοί που φταίνε. Δεν γίνεται να μην έχουν πληρώσει όσοι φταίνε. Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έχω μέσα στο φέρετρο. Και όλα αυτά έγιναν για να περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε. Δεν έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να καλύψουν κάποια ίχνη.

Σε άλλο σημείο ο κ. Ρούτσι τόνισε: «Είπαν πως η εμπορική αμαξοστοιχία είχε μια χημική ουσία. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Προσπαθούσαμε να πάρουμε απαντήσεις Έχουν καεί τόσα παιδιά δεν έχω μάθει τίποτα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν και να καθυστερήσουν ταυτόχρονα όλη την διαδικασία. Τι είχε δηλαδή το τρένο. Είναι τόσο δύσκολο να μας πουν την αλήθεια; Χάσαμε τα παιδιά μας. Δεν αρκεί το ανθρώπινο λάθος. Πριν από αυτό υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Μας κοροϊδεύουν με την εκταφή. Ένα χρόνο τώρα να μην μπορώ να κάνω την εκταφή του παιδιού μου;».

Αναφερόμενος δε στα βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν την εμπορική αμαξοστοιχία λίγο πριν τη σύγκρουση, ο Π. Ρούτσι είπε ότι «δεν ξέραμε τι γινόταν. Θέλαμε να τα δούμε. Δεν ξέραμε ότι είναι πειραγμένα. Δεν ήξερα ότι μπορεί να αλλοιωθεί το βίντεο. Διαπιστώθηκε πως δεν ήταν αληθινά ούτε τα βίντεο Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στα χέρια σου κ. Καπερνάρου. Αποδείχθηκε πως είχε μια εντολή κι αυτός. Και αυτό μας εξόργισε ακόμη περισσότερο. Να προσκομίσεις κάποια βίντεο που δεν είναι αληθινά. Προσπαθούν να μην φανεί η αλήθεια. Γιατί το κάνουν αυτό; Τέσσερα χρόνια ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς έφυγαν τα παιδιά μας. Πρώτη φορά έπαιξε στην τηλεόραση τα βίντεο ο Πορτοσάλτε».

Όσον αφορά, δε, στη δίκη για το χαμένο οπτικό υλικό, υπογράμμισε ότι «έτσι όπως συμπεριφέρθηκε ο κ. Καπερνάρος έξω από τα δικαστήρια ήταν απάνθρωπο. Να μου λέει πήγαινε κάνε καμία απεργία πείνας. Δεν μπορούμε από ένα βίντεο που βλέπουμε μέσα στο τούνελ να καταλάβουμε τι κουβαλούσε. Εκείνα τα βίντεο της εμπορικής, για κάποιον λόγο εξαφανίστηκαν . Ίσως κάποιος επίτηδες το έκανε για να μην φανεί τι κουβαλούσε το τρένο».

Πριν από την έναρξη της κατάθεσης, η συνήγορος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε καθυστερήσεις από την Εισαγγελία Λάρισας στο ζήτημα των εκταφών.

Προανήγγειλε ότι θα καταθέσει γραπτό αίτημα, ζητώντας η διαδικασία να τεθεί υπό την αιγίδα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς θα καταθέσουν και άλλοι συγγενείς του Ντένις Ρούτσι.

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