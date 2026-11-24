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Σκληρή κριτική για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στην COP31 στην Αττάλεια, αλλά και για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, ασκεί ο Γιώργος Α. Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός καταγγέλλει διγλωσσία ανάμεσα στις διεθνείς δεσμεύσεις για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στις συμφωνίες για νέες έρευνες υδρογονανθράκων. Παράλληλα, προτείνει επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ενεργειακές κοινότητες, καθώς και την ανάληψη ελληνικής πρωτοβουλίας για κοινή μεσογειακή δράση απέναντι στην κλιματική κρίση.

Αναλυτικά, η δήλωση του Γιώργου Α. Παπανδρέου:

Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και δύο ημέρες παράτασης. Κι όμως, στο κείμενο που έφτασε στο τραπέζι της Αττάλειας δεν χώρεσαν δύο λέξεις: «ορυκτά καύσιμα». Μόλις τρία χρόνια μετά το Ντουμπάι, όπου όλος ο κόσμος δεσμεύτηκε να απομακρυνθεί από αυτά.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες δέχονταν να συζητήσουν μόνο πώς θα αποθηκεύσουμε στο μέλλον το διοξείδιο του άνθρακα. Αρνήθηκαν κάθε χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης από την ίδια την αιτία της κλιματικής καταστροφής.

Απέναντί τους βρεθήκαμε όλοι οι υπόλοιποι. Πρώτοι, οι κάτοικοι του Τουβαλού, που αγωνιούν για το αν τα παιδιά τους θα μπορούν να ζουν σε έναν τόπο που κινδυνεύει να βυθιστεί στον ωκεανό.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο πάνω από το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό αποτελεί ύβρη.

Η Ευρώπη απέρριψε αυτό το κείμενο. Σωστά. Το «όχι», όμως, δεν αρκεί. Τώρα οφείλει να ηγηθεί μιας νέας συμμαχίας με τη Βραζιλία, τα νησιωτικά κράτη και τις περισσότερες από ογδόντα χώρες που ζητούν χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης. Και να δεσμεύσει πόρους για τις χώρες που ήδη δοκιμάζονται από την κλιματική κρίση.

Το 2009, στην Κοπεγχάγη, πρότεινα, εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έναν παγκόσμιο φόρο στα ορυκτά καύσιμα, με τα έσοδα να κατευθύνονται σε κοινό ταμείο για κάθε χώρα που επενδύει στην καθαρή ενέργεια. Σήμερα, η πρόταση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η διγλωσσία κοστίζει

Στην Αττάλεια, η κυβέρνηση τάχθηκε υπέρ της απεξάρτησης. Στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός πανηγύριζε για τις συμβάσεις με τη Chevron για έρευνες πετρελαίου και αερίου σε 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία των ερευνών το 2011, οι στόχοι μας ήταν άλλοι. Σήμερα, η κυβέρνηση μιλά στο εξωτερικό για μετάβαση και στο εσωτερικό χτίζει εξάρτηση.

Οι έρευνες δεν μειώνουν ούτε έναν λογαριασμό ρεύματος. Τους κινδύνους για τις θάλασσές μας επωμίζονται πρώτοι οι ψαράδες, οι αγρότες και όσοι ζουν από τον τουρισμό.

Την εξάρτηση την πληρώνουμε ήδη. Το 2025, πάνω από το 80% του υγροποιημένου αερίου που εισαγάγαμε ήρθε από μία μόνο χώρα. Αλλάξαμε προμηθευτή, δεν κερδίσαμε αυτονομία.

Από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, η ευρωπαϊκή τιμή του αερίου σχεδόν τριπλασιάστηκε και είναι σήμερα εννέα φορές υψηλότερη από την αμερικανική. Ένα φορτίο που κοστίζει περίπου 27 εκατ. ευρώ μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη μπορεί να πουληθεί για 102 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο το καρπώνονται όσοι ελέγχουν τα φορτία. Την ακρίβεια την πληρώνει ο αγρότης στο πότισμα, ο φούρναρης στο ψωμί, η οικογένεια στον λογαριασμό και στο ράφι.

Η άλλη επιλογή

Η Ελλάδα έχει ήλιο, άνεμο και γεωθερμία. Πηγές φθηνές, άφθονες και δικές μας. Κι όμως, υπάρχουν ώρες που πετάμε φθηνό ρεύμα, επειδή τα δίκτυα και οι υποδομές αποθήκευσης δεν επαρκούν. Και παραμένουμε μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στην ενέργεια.

Παράγουμε φθηνά. Πληρώνουμε ακριβά.

Χρειάζονται επενδύσεις τώρα:

Σε δίκτυα και αποθήκευση , ώστε το φθηνό ρεύμα του μεσημεριού να φτάνει στα σπίτια και το βράδυ.

, ώστε το φθηνό ρεύμα του μεσημεριού να φτάνει στα σπίτια και το βράδυ. Σε προτεραιότητα σύνδεσης για νοικοκυριά, δήμους, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες που παράγουν το δικό τους ρεύμα.

που παράγουν το δικό τους ρεύμα. Σε ενεργειακά αυτόνομα νησιά, με όφελος για τους κατοίκους τους.

Και καμία νέα δέσμευση δεκαετιών στα ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.

Η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί ξανά

Μετά την αποτυχία της Κοπεγχάγης, δεν περιμέναμε την επόμενη διάσκεψη. Το 2010 καλέσαμε στην Αθήνα τις χώρες της Μεσογείου και ξεκινήσαμε τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν χώρες και από τις δύο όχθες, ανάμεσά τους και η Τουρκία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Προτείνω η Ελλάδα να αναλάβει ξανά την πρωτοβουλία. Η πράσινη ενέργεια και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας να γίνουν προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027.

Στόχος πρέπει να είναι ένα κοινό μεσογειακό χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης, ηλεκτρικές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο όχθες και αλληλοβοήθεια απέναντι στις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τη λειψυδρία.

Η Μεσόγειος δεν χρειάζεται την άδεια των πετρελαϊκών μονοπωλίων για να προστατεύσει τους ανθρώπους της.

Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει: χώρα του ήλιου ή πελάτης των καυσίμων άλλων. Την απάντηση τη χρωστάμε στις επόμενες γενιές.

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