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Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων της COP31 στην Τουρκία, την Κυριακή, χωρίς την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, άφησε τους εξαντλημένους διαπραγματευτές να αναρωτιούνται για το μέλλον μιας διαδικασίας που εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Για τις μικρές και ευάλωτες χώρες, που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία οι επιστήμονες συνδέουν με την αύξηση των εκπομπών άνθρακα, οι ετήσιες διασκέψεις του ΟΗΕ αποτελούν μια ευκαιρία να στρέψουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στα προβλήματά τους και να διεκδικήσουν οικονομική στήριξη.

Ωστόσο, η αποτυχία των συνομιλιών στην Τουρκία, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ισχνά αποτελέσματα προηγούμενων συνόδων COP, αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγές, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αντρές Μαρτίν Γκαρίδο Σάντσεθ, διευθυντής Περιβάλλοντος στο υπουργείο Εξωτερικών του Περού, δήλωσε ότι «η αξιοπιστία της διαδικασίας» βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Το σύστημα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις», τόνισε.

Ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που αποτελεί τη βάση των διεθνών κλιματικών διαπραγματεύσεων, υποστήριξε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων μέσω συναίνεσης μπορεί ακόμη να λειτουργήσει, αλλά χρειάζεται δουλειά.

«Έχω ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την προσέγγιση εξωτερικών ειδικών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων, προκειμένου να μας συμβουλεύσουν σχετικά με πιθανούς τομείς μεταρρύθμισης. Αυτό είναι κάτι που θα προωθήσω με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα μετά την ολοκλήρωση αυτής της συνόδου», δήλωσε κατά τη λήξη των συνομιλιών την Κυριακή.

Τρεις δεκαετίες αναζήτησης μιας παγκόσμιας λύσης

Δύο από τις σημαντικότερες επιτυχίες της διεθνούς κλιματικής διπλωματίας ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, με το οποίο οι χώρες συμφώνησαν για πρώτη φορά σε νομικά δεσμευτικούς στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών, και η Συμφωνία του Παρισιού το 2015, η οποία έθεσε ως στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα που δεν θα υπερβαίνουν τους 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη σύνοδο του Παρισιού και στις συνομιλίες της Αντάλυας ήταν ότι το 2015 οι ΗΠΑ συμμετείχαν ενεργά στη διεθνή προσπάθεια για το κλίμα.

Η COP31 στην Αντάλυα, η πρώτη μετά τη δημοσίευση έκθεσης του ΟΗΕ που προειδοποιούσε ότι ο κόσμος οδεύει προς την υπέρβαση του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου, πραγματοποιήθηκε ως η δεύτερη κλιματική διάσκεψη μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή διαδικασία για το κλίμα, με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της λύσης, χάρη στην παραγωγή και τις εξαγωγές τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, συμμετείχε στις συνομιλίες, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσει χαμηλό προφίλ.

Ο Τζέιμς Φλέτσερ, επικεφαλής της ομάδας των χωρών της Καραϊβικής (CARICOM) στην Αντάλυα, επισήμανε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η απουσία μιας μεγάλης δύναμης που θα μπορούσε να στηρίξει μια θετική συμφωνία.

«Δεν υπάρχει πλέον εκείνο το ένα μέρος που διαθέτει την απαραίτητη πολιτική βαρύτητα ώστε να φέρει κοντά χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους», δήλωσε.

Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι η ανάγκη για μια πολυμερή συμφωνία που θα καθοδηγεί τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει γίνει λιγότερο επιτακτική, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές καθίστανται ολοένα και πιο οικονομικά ανταγωνιστικές.

Οι εξαγωγές τεχνολογιών καθαρής ενέργειας της Κίνας και μόνο κατά το περασμένο έτος, για παράδειγμα, αναμένεται να βοηθήσουν τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να αποφύγουν, όταν οι τεχνολογίες αυτές τεθούν σε λειτουργία, 257 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάλυση του Λάουρι Μιλίβιρτα, συνιδρυτή του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα, με έδρα το Ελσίνκι.

Ως αποτέλεσμα, ο επιχειρηματικός κόσμος εξαρτάται πλέον λιγότερο από τις COP για να καθορίσει τις επενδυτικές του αποφάσεις.

«Παλαιότερα ανησυχούσες για το πώς οι αποφάσεις αυτών των διασκέψεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επενδυτικά μηνύματα προς την αγορά», δήλωσε ο Κρις Ντόντγουελ, συνδιευθυντής του Κέντρου Βιωσιμότητας της Impax Asset Management.

«Δεν πιστεύω ότι έχουν πλέον τέτοια επίδραση. […] Η οικονομική δυναμική έχει αναλάβει τα ηνία και καθοδηγεί την ενεργειακή μετάβαση».

Παρά την απουσία συμφωνίας, ορισμένοι είδαν και μια θετική διάσταση στην άρνηση των συμμετεχόντων να αποδεχθούν μια αδύναμη και ανεπαρκή συμφωνία.

Η αποφασιστικότητα μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, να μπλοκάρουν διατυπώσεις που αφορούσαν τα ορυκτά καύσιμα ενδέχεται, σύμφωνα με ορισμένους, να αντανακλά το μέγεθος της προόδου που έχει ήδη επιτευχθεί.

«Το γεγονός ότι εμποδίζουν τόσα πολλά πράγματα αποτελεί επίσης ένδειξη ότι η μετάβαση επιταχύνεται», δήλωσε ο Ματίας Φρούμερι, επικεφαλής διαπραγματευτής της Σουηδίας.

«Βλέπουν προς τα πού κινούνται τα πράγματα και αυτό είναι το φόρουμ στο οποίο μπορούν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους».

Μικρότερες ομάδες χωρών αναζητούν κοινό έδαφος

Στο μεταξύ, κυβερνήσεις με κοινές απόψεις έχουν στραφεί σε μικρότερα σχήματα συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν συγκεκριμένες δράσεις.

Έχουν δημιουργήσει συμμαχίες με στόχο να ασκήσουν από κοινού πίεση για ταχύτερη μείωση των εκπομπών, να κινητοποιήσουν χρηματοδοτήσεις και να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τα δάση, καθώς και προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σε αυτές τις πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται η Διάσκεψη για τη Μετάβαση Μακριά από τα Ορυκτά Καύσιμα (TAFF), η Πρωτοβουλία για τα Πράσινα Δίκτυα (Green Grids Initiative), η Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο (Global Methane Pledge) και η Συμμαχία Πέρα από το Πετρέλαιο και το Αέριο (Beyond Oil and Gas Alliance).

«Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μπροστά, όχι μέσω της επίτευξης συναίνεσης από όλους, αλλά μέσα από συνασπισμούς χωρών που είναι πρόθυμες να αναλάβουν κοινή δράση», δήλωσε ο υπουργός Κλίματος του Τουβαλού, Μαϊνά Τάλια.

Το Τουβαλού, ένα από τα χαμηλού υψομέτρου νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού που απειλούνται ιδιαίτερα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, θα φιλοξενήσει την TAFF την επόμενη χρονιά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι περίπου 90 χώρες θα στείλουν εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, το Μεξικό και η Νιγηρία.

Τα Φίτζι, ένα ακόμη νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού, εξέφρασαν επίσης την απογοήτευσή τους για τη διαδικασία των COP.

«Είναι εξαντλητικό, απογοητευτικό και αποθαρρυντικό να συμμετέχεις κάθε χρόνο και να διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος», δήλωσε η υπουργός Κλίματος των Φίτζι, Λίντα Ταμπούγια.

Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Σιβέντρα Μάικλ, υποστήριξε ότι η διαδικασία συναίνεσης των COP εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις προηγούμενες διασκέψεις δεν θα ανατραπεί.

«Δεν γνωρίζω με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι όλα τα μέρη που έχουν δεσμευτεί βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, να διασφαλίσουμε ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να συζητήσουμε τον τρόπο εφαρμογής τους», δήλωσε.

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