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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η πλατφόρμα της EU Academy, η οποία επιτρέπει σε εξωτερικούς χρήστες να παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, παραβιάστηκε σε κυβερνοεπίθεση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πλατφόρμα της Ακαδημίας της ΕΕ έχει επηρεαστεί από την εντοπισμένη κυβερνοεκστρατεία κατά της Επιτροπής», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ακαδημίας της ΕΕ».

Ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διέρρευσαν, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η πλήρης έκταση της παραβίασης δεδομένων παραμένει ασαφής. «Δεν έχει τελειώσει ακόμα», δήλωσε ο αξιωματούχος, στο Politico.

Η ακριβής κλίμακα της παραβίασης παραμένει υπό διερεύνηση, δήλωσε ο Ρενιέ, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση του κοινού στην πλατφόρμα της Ακαδημίας της ΕΕ είχε απενεργοποιηθεί προληπτικά, ενώ παράλληλα είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Η Επιτροπή δεν έχει επικοινωνήσει με τους επηρεαζόμενους χρήστες ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά έχει δημοσιεύσει μια γενική ανακοίνωση στον ιστότοπο της Ακαδημίας της ΕΕ.

«Δεν υπήρξε επικοινωνία με μεμονωμένους χρήστες, αλλά μάλλον ένα γενικό μήνυμα προς όλους τους χρήστες του ιστότοπου για λόγους διαφάνειας», δήλωσε ο Ρενιέ, λέγοντας ότι το μήνυμα περιελάμβανε τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει ενημερωθεί για την παραβίαση, είπε.

Η παραδοχή αυτή έγινε καθώς δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι επίτροποι προειδοποίησαν το προσωπικό να αναμένει περαιτέρω διακοπές στα εσωτερικά συστήματα μετά την κυβερνοεπίθεση, η οποία άφησε τους αξιωματούχους να μην μπορούν να εισάγουν πληροφορίες για τους μισθούς και τις άδειες, και εξέφρασε ανησυχίες ότι μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί.

Σε εσωτερικό σημείωμα που εστάλη τη Δευτέρα, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία και Ασφάλεια, Χένα Βίρκουνεν, και ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν, ενημέρωσαν το προσωπικό ότι θα αναμένουν «περαιτέρω προσωρινές διακοπές» όσο θα κυκλοφορούν αναβαθμίσεις και ενημερώσεις ασφαλείας.

«Όταν συμβαίνουν διακοπές, αυτό γίνεται για την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων μας», έγραψαν οι δύο. «Κατανοούμε την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει αυτό, αλλά η προστασία των συστημάτων και των δεδομένων μας πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα».

Το σημείωμα αυτό έρχεται μετά από καταγγελίες ενός συνδικάτου εργαζομένων ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί για την επίθεση και τις πιθανές συνέπειές της.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα εάν η κυβερνοεπίθεση είχε πλέον πλήρως περιοριστεί, ο Ρενιέ αρνήθηκε να δώσει διαβεβαιώσεις. «Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα κάνω οριστικές δηλώσεις σε αυτό το στάδιο», είπε.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση περιελάμβανε ένα εργαλείο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν έχει ακόμη διαπιστώσει ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν. Ο Ρενιέ δήλωσε ότι οι ερευνητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους προτού το ίδρυμα μπορέσει να αποδώσει ευθύνες.

Η επίθεση έρχεται καθώς κυβερνήσεις, φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών και επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο εξελιγμένες κυβερνοαπειλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι τελευταίες εβδομάδες επιβεβαιώνουν ένα μάθημα βάσει του οποίου πρέπει να δράσουμε», έγραψαν οι Virkkunen και Serafin στο σημείωμά τους προς το προσωπικό. «Όταν οι επιτιθέμενοι λειτουργούν με ταχύτητα μηχανής, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ανθρώπινη ταχύτητα».

Η Επιτροπή στρέφεται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο. Ο οργανισμός κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, ENISA, και η εσωτερική ομάδα κυβερνοάμυνας του μπλοκ, CERT-EU, διερευνούν τα συστήματα της ΕΕ για αδυναμίες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες.

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