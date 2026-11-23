Takeaways by to pontiki AI Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προτείνει την επιβολή νέου φόρου σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη φορολόγηση προορίζονται για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της παιδικής μέριμνας, της στέγασης και της αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διαφοροποίηση των Σοσιαλιστών από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο κατηγορείται από τον πρωθυπουργό για επιδίωξη φοροελαφρύνσεων υπέρ των πλουσιότερων πολιτών.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιδρούν σε τέτοιου είδους φορολογικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποχώρηση επιχειρηματιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ισπανία εφαρμόζει ήδη από το 2022 φόρο αλληλεγγύης για περιουσίες που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό τη συμπλήρωση των περιφερειακών φόρων περιουσίας.

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Την επιβολή νέου φόρου στις περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ προτείνει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη φροντίδα των παιδιών, τη στέγαση και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

“Αν και έχουμε μειώσει τις ανισότητες των εισοδημάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το 0,1% των πιο πλούσιων κατέχουν περισσότερο από το 10% του πλούτου. Και το μερίδιό τους δεν σταμάτησε να αυξάνεται από το 2010”, έγραψε ο Πέδρο Σάντσεθ στο X.

“Προτείνουμε έναν φόρο στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε, για παράδειγμα, παροχή για την εκπαίδευση των παιδιών, τη στέγη και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών”, πρόσθεσε.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Η πρόταση αυτή γίνεται καθώς οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο ο πρωθυπουργός κατηγορεί ότι θέλει να μειώσει τους φόρους για τους πιο πλούσιους.

Το PP παρουσιάζεται ως φαβορί στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Στο σενάριο αυτό, το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αριστεροί πολιτικοί στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και αλλού τάσσονται υπέρ διάφορων μορφών φορολόγησης της περιουσίας των πιο πλούσιων με στόχο να απαντήσουν στη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι ανισότητες και να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιτίθενται γενικά σθεναρά σε αυτές τις μορφές φορολογίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να ωθήσουν στην έξοδο επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Η Ισπανία διαθέτει ήδη φόρο αλληλεγγύης για τις μεγάλες περιουσίες, που εισήχθη το 2022 και εφαρμόζεται σε καθαρή περιουσία άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο φόρος αυτός αποφασίστηκε προκειμένου να συμπληρώσει τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας και να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι με τη μεγαλύτερη περιουσία συμμετέχουν στην δημοσιονομική προσπάθεια όποιος κι αν είναι ο τόπος κατοικίας τους.

Από την πλευρά του, το PP προτείνει μείωση των φόρων για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα καθώς και για τους νέους εργαζόμενους. Το κόμμα προτείνει επίσης φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές) για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

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