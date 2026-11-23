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Εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία και τη Δανία δέχθηκαν σήμερα το πρωί απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών. Στη Γερμανία έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα, ενώ οι αρχές των δύο χωρών δεν θεωρούν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τις απειλές αξιόπιστες.

Γερμανία: Απειλητικά email σε περισσότερα από 450 σχολεία

Περισσότερα από 450 σχολεία σε ολόκληρη τη Γερμανία έλαβαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλές για τοποθέτηση βομβών, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα «Bild».Την πληροφορία γνωστοποίησε η αστυνομία του Φράιμπουργκ, πόλης στη νοτιοδυτική Γερμανία, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, οι απειλές εστάλησαν μέσω μέιλ σε περισσότερα από 450 σχολεία σε όλη τη χώρα».

Τα μηνύματα είχαν όλα πανομοιότυπο περιεχόμενο και έφεραν τον ίδιο τίτλο: «Ο θάνατος σας περιμένει».

Η ταυτότητα του αποστολέα παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνα για το περιστατικό. Προς το παρόν, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες.

Δανία: «Αβάσιμες» χαρακτηρίζει τις απειλές η αστυνομία

Ανάλογες απειλές για βόμβες καταγράφηκαν και στη Δανία, όπου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πολλές προειδοποιήσεις που αφορούσαν σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται βάσιμες.

«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι αρχές αναγνώρισαν ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα μπορεί να προκαλέσουν ανασφάλεια, επισημαίνοντας ότι διατηρούν επικοινωνία με τις σχολικές κοινότητες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», πρόσθεσε η αστυνομία.



Στη Βόρεια Γιουτλάνδη, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την έως τώρα αξιολόγηση της κατάστασης, δεν κρίνεται απαραίτητη η εκκένωση σχολικών εγκαταστάσεων ή η εφαρμογή ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Όπως υπογράμμισε, «προς το παρόν (…) δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε εκκενώσεις (σχολείων) ούτε να λάβουμε ειδικά μέτρα ασφαλείας».



Τα περιστατικά σε Γερμανία και Δανία καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει, εδώ και αρκετές εβδομάδες, σειρά ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη.

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