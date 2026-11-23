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Τη διατήρηση της κράτησης της 22χρονης μητέρας και του 25χρονου συντρόφου της, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αποφάσισε το δικαστήριο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν για έκθεση ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή, έκανε δεκτό το αίτημά τους για ολιγοήμερη αναβολή, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ενώ αποφάσισε να μην άρει μέχρι τότε την κράτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ανήλικα, 2 και 3 ετών, φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου και είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από καταγγελία για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος. Στο εσωτερικό εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών, το διαμέρισμα ήταν ιδιαίτερα ατημέλητο, ενώ οι συνθήκες υγιεινής στον χώρο δεν ήταν καλές.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής και συνελήφθησαν.

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