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Προθεσμία για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου πήρε ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στο Θησείο, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει σήμερα (23/11) την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της συζύγου του μέσα στην οικία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε την πράξη «εν βρασμώ ψυχής», υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονα ξεσπάσματα και παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη μέσα στο διαμέρισμα τους.

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 61χρονη πεσμένη ανάσκελα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλές μελανιές στο σώμα της και φορούσε μόνο το εσώρουχο της και μία μπλούζα, ενώ ο ίδιος, με μια κυνική συμπεριφορά, καθόταν ψύχραιμος στον καναπέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, όπως έχουν δημοσιευθεί, ο 63χρονος έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το ένα χέρι και να της έσφιξε τον λαιμό με το άλλο, ενώ παράλληλα τη χτυπούσε με τα πόδια του σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων η 61χρονη υπέστη κατάγματα στα πλευρά, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι σχεδόν ολόκληρο το μπροστινό μέρος του κορμού της έφερε μώλωπες.

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