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Η κυβέρνηση που διαφήμιζε τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ως μεγάλη μεταρρύθμιση επιστρέφει τώρα για να διορθώσει τις δικές της διατάξεις. Οι ποινές που παρουσιάζονταν ως αναγκαίες για τη συμμόρφωση των οδηγών χρειάζονται πλέον «εξορθολογισμό». Και ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την αναλογικότητα σε ρυθμίσεις που υπερασπιζόταν ο προκάτοχός του, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Το πολιτικό ερώτημα είναι απλό: Όταν θεσπίζονταν αυτές οι κυρώσεις, η κυβέρνηση είχε μελετήσει τις συνέπειές τους ή πότε επενδύει στην επικοινωνία της αυστηρότητας (πέρσι) και πότε στη λογική των προεκλογικών δώρων (φέτος);

Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου, με προθεσμία έως τις 7 Δεκεμβρίου, δεν καταργεί συνολικά τον ΚΟΚ. Αλλάζει, όμως, συγκεκριμένες κυρώσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών. Και η αιτιολόγηση της σημερινής ηγεσίας εκθέτει την προηγούμενη: ο ίδιος ο κ. Κώτσηρας αναγνωρίζει ότι, κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κώδικα και σε συνεργασία με την Τροχαία, εντοπίστηκαν «περιπτώσεις δυσανάλογων κυρώσεων».

Αυτές οι δυσανάλογες κυρώσεις έχουν κυβερνητική υπογραφή. Κάποιοι τις εισηγήθηκαν, κάποιοι τις ενέκριναν και η κυβερνητική πλειοψηφία τις ψήφισε. Η σημερινή διόρθωση απαιτεί, επομένως, και έναν απολογισμό για τη χθεσινή νομοθέτηση.

Χθες αναγκαίες ποινές, σήμερα δυσανάλογες κυρώσεις

Τον Ιούνιο του 2025, όταν ψηφιζόταν ο νέος ΚΟΚ, η κυβέρνηση είχε κινητοποιήσει ολόκληρο μηχανισμό προβολής και συντονισμού. Η εφαρμογή του χαρακτηριζόταν βασική κυβερνητική προτεραιότητα, με σύσκεψη συναρμόδιων υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Επρόκειτο, δηλαδή, για κεντρική κυβερνητική επιλογή με συλλογική πολιτική κάλυψη.

Ο κ. Κυρανάκης υπερασπιζόταν δημόσια την αυστηροποίηση, προβάλλοντας την κλιμάκωση των προστίμων και την πολυετή αφαίρεση αδειών για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Η αυστηρότητα βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας παρουσίασης του Κώδικα.

Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, το ίδιο υπουργείο προτείνει διαφορετική αντιμετώπιση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στις απλές παραβάσεις στάθμευσης προβλέπεται κατάργηση της προσωρινής αφαίρεσης διπλώματος και αύξηση του χρηματικού προστίμου. Για οδηγούς που διαθέτουν άδεια, αλλά όχι την απαιτούμενη κατηγορία για το όχημα που οδηγούν, προβλέπεται δυνατότητα περιορισμού της αφαίρεσης από έναν χρόνο σε έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση απόκτησης της κατάλληλης επέκτασης.

Πρόκειται για ουσιαστικές μεταβολές στις συνέπειες μιας παράβασης. Η στέρηση του διπλώματος μπορεί να επηρεάσει την εργασία, τη μετακίνηση και τις οικογενειακές υποχρεώσεις ενός πολίτη. Χρειαζόταν να εφαρμοστούν οι διατάξεις για να ανακαλύψει το υπουργείο ότι η αναλογικότητα έχει σημασία;

Βεβαίως, η διόρθωση μιας αστοχίας είναι επιβεβλημένη. Πολιτική ευθύνη υπάρχει όταν η κυβέρνηση ζητά χειροκρότημα και για την αρχική ρύθμιση και για την ανατροπή της, χωρίς να εξηγεί πώς προέκυψε το λάθος.

Ο κ. Κώτσηρας επιμένει ότι διατηρείται η βασική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ενώ οι αυστηρές κυρώσεις για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις παραμένουν. Αυτό περιορίζει την έκταση της αναθεώρησης, αφήνει όμως ακέραιο το ερώτημα της προετοιμασίας: Ποια τεκμηρίωση στήριξε τις αρχικές ποινές και ποια αξιολόγηση επιβάλλει τώρα την αλλαγή τους;

Το πολιτικό άδειασμα Κυρανάκη και η ευθύνη Δήμα

Η παραδοχή περί δυσανάλογων κυρώσεων συνιστά, πολιτικά, άδειασμα του Κυρανάκη από τον διάδοχό του. Δεν χρειάζεται προσωπική επίθεση για να προκύψει η αποδοκιμασία μιας επιλογής. Αρκεί ο επόμενος αρμόδιος να εξηγεί ότι πρέπει να διορθώσει τις υπερβολές του προηγούμενου.

Μάλιστα, ο κ. Κυρανάκης είναι σήμερα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη τον Ιούνιο του 2026. Η κυβέρνηση καλείται, συνεπώς, να εξηγήσει γιατί αναθεωρεί κυρώσεις που είχαν συνδεθεί με ένα στέλεχος το οποίο στη συνέχεια ανέλαβε την κορυφαία οργανωτική θέση του κόμματος.

Υπάρχει, όμως, και ο Χρίστος Δήμας. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως θεατής της διαδοχής των αναπληρωτών του. Τον Ιούνιο του 2025 υπερασπιζόταν στη Βουλή τον νέο ΚΟΚ ως τολμηρή, συνολική παρέμβαση και παρουσίαζε την αυστηροποίηση των ποινών ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του. Είχε επομένως και ο ίδιος αναλάβει την πολιτική ευθύνη του σχεδιασμού.

Οφείλει τώρα να εξηγήσει τι δεν είχε υπολογιστεί σωστά. Διότι η συνέχεια ενός υπουργείου δεν εξαντλείται στην παραμονή του υπουργού στην καρέκλα, ενώ κάθε αναπληρωτής επανασχεδιάζει τις κυρώσεις και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή ως μεταρρύθμιση.

Η προσέγγιση των εκλογών προσθέτει ένα ακόμη εύλογο ερώτημα: Πού τελειώνει η τεκμηριωμένη διόρθωση και πού αρχίζει η πολιτική διαχείριση της δυσαρέσκειας; Προεκλογική σκοπιμότητα δεν αποδεικνύεται μόνο από τον χρόνο μιας αλλαγής. Η κυβέρνηση, όμως, οφείλει να παρουσιάσει τα δεδομένα που τη δικαιολογούν, ώστε να απαντήσει στην υποψία ότι μετακινείται από την επίδειξη τιμωρητικής πυγμής σε επιλεκτικό χαλάρωμα.

Η οδική ασφάλεια απαιτεί σταθερούς, κατανοητούς και εφαρμόσιμους κανόνες. Όταν η κυβέρνηση διαφημίζει πρώτα την αυστηρότητα και κατόπιν τη διόρθωση των υπερβολών της, τότε μιλάμε για έλλειψη σοβαρότητας στη νομοθέτηση και διολίσθηση σε επικοινωνιακές παραστάσεις.

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