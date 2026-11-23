Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκατρία χρόνια μετά την τελευταία του έκδοση, το videogame Grand Theft Auto παρουσίασε το έκτο «κεφάλαιό» του και έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς διοχευτεύτηκαν περισσότερα από 32,5 εκατομμύρια «κομμάτια» του μόνο στις προπωλήσεις και οι εισπράξεις της εταιρείας Rockstar Games μόνο την πρώτη ημερά πωλήσεων άγγιξαν τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

via Rockstar Games

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του, το παιχνίδι προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις για το περιεχόμενό του, καθώς οι «ήρωες» στο πλαίσιο του gameplay, διαπράττουν εγκληματικές πράξεις (ο τίτλος του παιχνιδιού είναι η αστυνομική αργκώ για την κλοπή οχήματος): κλοπές, δολοφονίες, κακοποίηση γυναικών, πώληση και χρήση ναρκωτικών, οδηγήση υπό την επίρρεια αλκοόλ, βασανιστήρια… το μενού περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον… ποινικό κώδικα, με αποτέλεσμα εξαρχής να απαγορευθεί η πώλησή του σε άτομα κάτω των 18 ετών.

via Rockstar Games

Το GTA 6 δεν ξεφεύγει από τον κανόνα: σύμφωνα με το gameplay, οι δύο ήρωες, η Λουσία Καμίνο και ο Τζέισον Ντουβάλ, μέσα σε μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, διαπράττουν ληστείες, συλλαμβάνονται, συνεργάζονται με τοπικούς γκάνγκστερ και εμπόρους ναρκωτικών, και πάει λέγοντας. Οι παίκτες θα πρέπει να περάσουν μια σειρά από αντίστοιχες δοκιμασίες προκειμένου να φθάσουν στο τέλος του παιχνιδιού, το οποίο, ωστόσο, καθορίζεται από τις αποφάσεις που θα πάρουν στη διάρκειά του και δεν είναι απαραίτητα καλό.

via Rockstar Games

Εν πάση περιπτώσει, το GTA χαρακτηρίζεται ως παιχνίδι μόνο για ενήλικες (PEGI 18 στην Ευρώπη και ESRB M – Mature στις ΗΠΑ) καθώς έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαδικτυακή αλληλεπίδραση : Στα διαδικτυακά modes οι παίκτες έρχονται σε επαφή με αγνώστους και φωνητική ή γραπτή επικοινωνία που δεν φιλτράρεται εύκολα.

: Στα διαδικτυακά modes οι παίκτες έρχονται σε επαφή με αγνώστους και φωνητική ή γραπτή επικοινωνία που δεν φιλτράρεται εύκολα. Έντονη βία και αίμα : Περιλαμβάνει ένοπλες συγκρούσεις, επιθέσεις, τραυματισμούς και εγκληματικές πράξεις με ρεαλιστική απεικόνιση.

: Περιλαμβάνει ένοπλες συγκρούσεις, επιθέσεις, τραυματισμούς και εγκληματικές πράξεις με ρεαλιστική απεικόνιση. Εγκληματικότητα ως κεντρικό θέμα : Η πλοκή και οι αποστολές περιστρέφονται γύρω από κλοπές, απάτες, συμμορίες και παρανομίες.

: Η πλοκή και οι αποστολές περιστρέφονται γύρω από κλοπές, απάτες, συμμορίες και παρανομίες. Σεξουαλικό περιεχόμενο και γυμνό : Περιέχει σκηνές γυμνού, σεξουαλικά υπονοούμενα ή έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο και ενήλικο χιούμορ.

: Περιέχει σκηνές γυμνού, σεξουαλικά υπονοούμενα ή έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο και ενήλικο χιούμορ. Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ : Προβάλλει κατανάλωση αλκοόλ και χρήση παράνομων ουσιών.

: Προβάλλει κατανάλωση αλκοόλ και χρήση παράνομων ουσιών. Ακατάλληλη γλώσσα: Χρησιμοποιεί συχνά βωμολοχίες και σκληρές εκφράσεις.

via Rockstar Games

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού μπορεί να το έκαναν εξαιρετικά δημοφιλές στους gamers αλλά προκάλεσαν εξαρχής έντονες αντιδράσεις από διάφορους φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων, που κατήγγειλαν το gameplay ότι ωραιοποιεί τη βία και την παρανομία, επαναλαμβάνει σεξιστικά πρότυπα σε βάρος των γυναικών και μπορεί εύκολα να επηρεάσει νέους στο να προβούν σε αντίστοιχες πράξεις. Μάλιστα, στην Ταϊλάνδη, νεαρός σκότωσε οδηγό ταξί με τρόπο που παρέπεμπε στο παιχνίδι του οποίου ο δολοφόνος ήταν φανατικός οπαδός.

via Rockstar Games

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυκλοφορία του παιχνιδιού προκάλεσε πολιτική κόντρα στην Ελλάδα: για να προβάλλει την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανέβασε στα social media είπε ότι με το ποσό αυτό οι παππούδες θα μπορούσαν να αγοράσουν το GTA 6 στα εγγόνια τους. Η αντιπολίτευση, αλλά και απλοί πολίτες έσπευσαν να επισημάνουν ότι το παιχνίδι δεν είναι για μικρά παιδιά, ενώ το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν».

Διαβάστε επίσης:

Ερευνητής έφτιαξε «θάλαμο βασανιστηρίων» για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης – Πώς αντέδρασαν στον «πόνο»

Χακαρίσματα στα… κρυφά: Λογισμικό της OpenAI απέκρυπτε τη δραστηριότητα χάκερ σε κυβερνητικούς ιστότοπους

«Ρήγμα» στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Το γεύμα με τον Τραμπ και το «πέσιμο» στην Anthropic