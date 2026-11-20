Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η 61χρονη Μαρίνα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στο Θησείο από τον 63χρονο σύζυγό της, με τις μαρτυρίες να αποκαλύπτουν ένα ιστορικό βίας και κακοποιητικής συμπεριφοράς που φαίνεται πως προϋπήρχε της γυναικοκτονίας.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι σοκαριστικά. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια, καθώς και σπασμένα πλευρά και μώλωπες. Αιτία θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός, με τον δράστη να φέρεται ότι της αφαίρεσε τη ζωή χρησιμοποιώντας τα ίδια του τα χέρια.

Ο 63χρονος υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε ξεσπάσματα θυμού και επιχείρησε να του επιτεθεί. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ενήργησε σε κατάσταση… αυτοάμυνας, κάτι που αμφισβητεί η οικογένεια της γυναίκας. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ενώ θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.

Οι γείτονες περιγράφουν καβγάδες, φωνές και περιστατικά βίας. Μαρτυρία γυναίκας που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 αναφέρεται σε περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν είδε τον 63χρονο να εξυβρίζει χυδαία τη Μαρίνα σε δημόσιο χώρο, ενώ εκείνη έκλαιγε και βρισκόταν σχεδόν γονατισμένη μπροστά του.

Η ίδια, μαζί με ακόμη μία γυναίκα, παρενέβησαν προσπαθώντας να την προστατεύσουν και την προέτρεψαν να καταγγείλει τον σύζυγό της. Η Μαρίνα, ωστόσο, αρνήθηκε, λέγοντας πως ήθελε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία.

Άλλοι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία ο 63χρονος την έδιωχνε με βίαιο τρόπο, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε. Όταν γείτονες προσφέρθηκαν να καλέσουν την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να απάντησε πως δεν ήθελε βοήθεια, επειδή «τον αγαπούσε».

Η αδελφή της Μαρίνας δηλώνει συγκλονισμένη, υποστηρίζοντας πως η οικογένεια δεν γνώριζε ότι υπήρχαν περιστατικά βίας μεταξύ του ζευγαριού. Όπως αποκάλυψε, η 61χρονη φοβόταν έντονα την εγκατάλειψη από τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί από το 1987.

Η Μαρίνα είχε αποχωρήσει από τον ΟΤΕ μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου και περίμενε να συνταξιοδοτηθεί. Σύμφωνα με την αδελφή της, μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, κατά την οποία αφαιρέθηκαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Κλείστηκε στο σπίτι, εμφάνισε κατάθλιψη και έχασε μεγάλο μέρος του βάρους της, φτάνοντας, όπως ανέφερε, τα 39 κιλά.

Η γυναίκα είχε χάσει και τη μητέρα της την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που επιβάρυνε περισσότερο την ψυχολογία της.

Γείτονες αναφέρουν ότι είχαν καιρό να δουν τη Μαρίνα να κυκλοφορεί, ενώ όταν εμφανιζόταν, έδειχνε θλιμμένη, ταραγμένη και συχνά με δακρυσμένα μάτια. Κάποιοι κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ όλοι δηλώνουν ότι η γυναίκα περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής της κλεισμένη στο διαμέρισμα.

Η αδελφή της επιμένει πως δεν είχε αντιληφθεί ότι ο 63χρονος ήταν βίαιος, ενώ αμφισβητεί κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του περί αυτοάμυνας.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος για γυναίκα στη Χαλκιδική – Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με λύκο (video)

Χριστίνα Βακάκη: Εκτός κινδύνου η κόρη του Mr Jumbo – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου

Σύρος: Αποφυλακίστηκε με «βραχιολάκι» ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας