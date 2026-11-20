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Εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Υγεία» νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη των Jumbo, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11), όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Η Χριστίνα Βακάκη τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός της και αρχικά μεταφέρθηκε ως πολυτραυματίας στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εκεί οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και στη συνέχεια, έπειτα από επιθυμία της, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Υγεία», όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί όταν η 29χρονη κόρη του γνωστού επιχειρηματία έχει βγει για τζόκινγκ στη Λεωφόρο Ευελπίδων. Ενώ βρισκόταν σε διασταύρωση στο ύψος της οδού Καλύμνου φαίνεται το ΙΧ, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Βάρη προς Κορωπί, να προσπαθεί να περάσει από τη διάβαση πεζών χωρίς να έχει οπτική επαφή με την κοπέλα.

Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τη χτύπησε, την παρέσυρε και την άφησε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες την εκτίναξε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων και γι’ αυτό το λόγο τραυματίστηκε σοβαρά.

Η 29χρονη συνοδευόταν από άτομα της ιδιωτικής της ασφάλειας, οι οποίοι την ακολουθούσαν με ένα βαν και με μια μηχανή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το ΕΡΤnews, διακρίνονται οι στιγμές που ακολούθησαν του ατυχήματος.

Διακρίνονται κάποια άτομα αμέσως μετά το τροχαίο να τρέχουν με κατεύθυνση προς το σημείο της παράσυρσης για να τη βοηθήσουν.

Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι είναι οι άνθρωποι της ιδιωτικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν δει τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς και οδηγοί που είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και κάποιοι περαστικοί που επίσης έτρεξαν να βοηθήσουν την 29χρονη.

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