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Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, που πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέραπαρουσία του, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία, στο σημείο που γράφτηκε ένα από τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας των μουσείων με κάθε αντικείμενο που εκτέθηκε τότε να αποτυπώνει το δύσκολο έργο των σκαπανέων και των αρχαιολόγων» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

«Όταν τα εκθέματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο, η πόρτα του παλαιού μουσείου έκλεισε μένοντας μακριά από το ενδιαφέρον των επισκεπτών, Όμως το ερώτημα έμενε ανοιχτό; Ποιος θα ήταν ο σκοπός του; Εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνει υποβαθμισμένο όπως είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η δύσκολη λύση ήταν να το εντάξουμε στον ιστορικό ιστό. Ακριβώς αυτόν τον σκοπό έχουν οι 4 εκθέσεις που παρουσιάζονται σήμερα» συνέχισε ο κ Μητσοτάκης.

Με αφορμή το πρόγραμμα Parthenon Alive ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε το πώς η τεχνήτη νοημοσύνη μπορεί να μας μεταφέρει σε παλαιότερες εποχές, θυμίζοντας ότι το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης είναι το 34ο μουσείο που εγκαινιάζεται.

«Πρόκειται για αποτελέσματα που δεν ήρθαν με λόγια αλλά με σχέδιο και μελετημένα χρονοδιαγράμματα και με σωστή αξιοποίηση των πόρων γιατί όλα όσα βρίσκονται γύρω μας απαντούνε με αποτελέσματα πού κατευθύνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. όσοι επενδύουν στη μίζερη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ και στις εκατοντάδες υποδομές που ανακαινίστηκαν»

Ο πρωθυπουργός συνέχισε κάνοντας ειδική μνεία στις παρεμβάσεις που έγιναν στα θέματα της προσβασιμότητας. «Θυμάστε τι είχαμε ακούσει και για το ασανσέρ. Είχα την ευκαιρία να ανέβω με επισκέπτη από το εξωτερικό. Κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι δήθεν τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη, την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι επισκέπτες», επισήμανε.

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος μας. Δεν αναφέρομαι σε νομική διαφορά, ούτε σε μια μεμονωμένη διεκδίκηση εκθεμάτων. Μιλάμε για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου.

Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί με τα κομμάτια του να εκτίθενται σκορπισμένα σε διαφορετικές αίθουσες, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές χώρες. Δημιουργήθηκε ως ενιαίο σύνολο και έτσι πρέπει να παραμείνει στο διηνεκές. Να ακτινοβολεί στον τόπου του, ανήκοντας σε όλους.

Θα το επαναλάβω, η θέση των ανεκτίμητων αυτών αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από τα αττικό φως και σε άμεση επαφή με το ναό που ανήκουν.

Η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δικές της υποχρεώσεις, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Αφού μια ιστορία 2500 ετών δεν παραγράφεται, καμία λύση, καμία συμφωνία δεν περνά με αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας.

Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με ευθύνη, με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μακριά από άγονους λαϊκισμούς και στο τέλος θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Από το 1863 έως σήμερα: Η ιστορία του πρώτου μουσείου της Ακρόπολης

Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης αρχίζει τον 19ο αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχαιολογικές ανασκαφές και η ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των πρώτων οργανωμένων μουσείων του νεοελληνικού κράτους.

Το 1863 αποφασίστηκε η ανέγερση ενός μουσείου νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, προκειμένου να στεγαστούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές στον Ιερό Βράχο.

Η θεμελίωσή του πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1865, ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1874, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου.

Το κτήριο, έκτασης περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη μέριμνα για την ένταξή του στο αρχαιολογικό περιβάλλον.

Το ύψος του διατηρήθηκε περιορισμένο, ώστε να μην υπερβαίνει τον στυλοβάτη του Παρθενώνα και να μην αλλοιώνει την εικόνα των μνημείων.

Το Παλαιό Μουσείο υπήρξε το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση, γεγονός που του προσδίδει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσειολογίας.

Στις αίθουσές του εκτέθηκαν για περισσότερο από έναν αιώνα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους αρχαϊκά γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, αναθήματα και έργα τέχνης που προέρχονταν από την Ακρόπολη.

Οι μεγάλες ανασκαφές που άρχισαν το 1886 έφεραν στο φως πλήθος νέων ευρημάτων, καθιστώντας σύντομα ανεπαρκείς τους διαθέσιμους εκθεσιακούς χώρους. Το μουσείο γνώρισε διαδοχικές παρεμβάσεις και επεκτάσεις, με σημαντικές αλλαγές να πραγματοποιούνται και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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