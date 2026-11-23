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Εξηγήσεις από τον Βαγγέλη Λιάκο για τις απευθείας αναθέσεις από δήμους στις επιχειρήσεις των αδελφών του φάνηκε να ζητά ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος πάντως ζήτησε να μπει ένα όριο στις παραιτήσεις υπουργών για λόγους ευθιξίας.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Μ. Βορίδης σημείωσε για την υπόθεση του Β. Λιάκου ότι «δεν υπάρχει κάτι παράνομο, αν είναι να έχεις αθέμιτη επιρροή, την έχεις μόνο ως υφυπουργός Εσωτερικών, δεν θα την είχες και σε άλλη θέση;», αν και τόνισε ότι «θεμιτά προεκλήθη η δημόσια συζήτηση, θα περίμενα από τον αρμόδιο υπουργό να δώσει απαντήσεις. Είναι ένα βάρος για τον ίδιο και τις οικογένειες ότι κάποιος που είχε μια δουλειά πριν γίνει υπουργός, πρέπει να σταματήσει η δουλειά. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία: Αν έρθει κάποιος να μου πει ότι ο κ. Λιάκος έχει επηρεάσει ΟΤΑ, είναι άλλο πράγμα».

Ο πρώην υπουργός, αναφερόμενος στη δική του παραίτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «ένα ζήτημα είναι η ευθιξία, εγώ είχα δει ότι η δικογραφία δεν είχε κάτι για μένα, η παραίτησή μου είναι για λόγους ευθιξίας, είναι όπως το κρίνει ο καθένας. Αλλά, δεν γίνεται κάθε φορά και άνευ αντικειμένου να παραιτηθεί ένας υπουργός. Οι παραιτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ απεδείχθη ότι ήταν άνευ αντικειμένου. Θέλει ένα όριο. Θα γράφει ένας καλός δημοσιογράφος τη γνώμη του και την επόμενη μέρα θα ψάχνουμε υπουργό».

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην οξεία κριτική του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση, ο Μ. Βορίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «πάει το rebranding, έχουμε επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ήρθε να μας πει αρχικά ότι δεν είναι ο good old Τσίπρας, αλλά προφανώς η επιχείρηση rebranding δεν πάει σπουδαία, ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αντέχει, για αυτό πίσω ολοταχώς σε τοξικότητα, επιχείρηση διχασμού του εκλογικού σώματος για να απευθυνθεί και πάλι σε ένα κομμάτι που θέλει να ακούει αυτή τη ρητορική. Οι προσωπικές μεταστροφές δεν είναι τόσο απλές. Ο Τσίπρας γυρνάει τελικά σε αυτό που είναι».

Ο πρώην υπουργός πήρε αποστάσεις και από την τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου για μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με τα κόμματα στα δεξιά της, λέγοντας ότι «οι προεκλογικές τοποθετήσεις για τις συνεργασίες είναι ένα θέμα, το τι θα γίνει μετεκλογικά είναι ένα σχετικά άλλο θέμα. Στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι υποκριτές για το ότι δεν θα συνεργαστούν με τη ΝΔ, επιχειρούν να εξυπηρετήσουν το στόχο τους, που είναι να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Αν δεν είναι, θα λέει τα ίδια;» και προσθέτοντας ότι «όλοι θα πρέπει να υπηρετήσουμε την προεκλογική στρατηγική που έχουμε. Η ΝΔ έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κυβερνήσεις συνεργασίας, έχουμε κάνει τρεις. Δεν μας αρέσει, αλλά πάντα είναι ό,τι πει ο λαός».

Τέλος, αναφέρόμενος στο κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε δηκτικά ότι «κάνει αυτό που αισθάνεται, αλλά αυτό κυρίως που αισθάνεται είναι να μη βγει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης», ενώ για προσεγγίσεις «γαλάζιων» στελεχών στον πρώην πρωθυπουργό επισήμανε ότι «δεν πιστεύω ότι εν ενεργεία βουλευτές θα αυτομολήσουν».

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