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Μήνυση σε βάρος του 36χρονου πρώην συζύγου της, καταγγέλλοντας ότι προέβη σε γενετήσιες και ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους, υπέβαλε μία 38χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα κατήγγειλε Ασφάλεια Πατρών ότι ο πρώην σύζυγός της φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο παιδί τους κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν όσα αναφέρει η 38χρονη.

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