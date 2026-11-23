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Η φυσική και ψηφιακή ασφάλεια, η αντιμετώπιση των καταχρηστικώναγωγών (SLAPPs), η εκπαίδευση και η ψυχολογική υποστήριξη των δημοσιογραφων, η Παιδεία στα ΜΜΕ, η συστηματική καταγραφή περιστατικών βίας, η διεθνή συνεργασία και η δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν νευραλγικούς άξονες στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των δημοσιογράφων, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου, στην 3η Περιφερειακή Ημερίδα Διαβούλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Αναδείχθηκε η σημασία του νέου πλαισίου για τις καταχρηστικές αγωγές, που αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης δικαστικών διαδικασιών ως μέσου εκφοβισμού και οικονομικής εξάντλησης δημοσιογράφων. Μεταξύ των προβλεπόμενων εγγυήσεων περιλαμβάνονται όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η δυνατότητα πρώιμης απόρριψης προδήλως αβάσιμων αγωγών, δικαστικές εγγυήσεις για τους εναγόμενους και οικονομικές συνέπειες για καταχρηστικές πρακτικές και επίσης ροβλέπεται η ενίσχυση του Παρατηρητηρίου της ΠΟΕΣΥ, για την καταγραφή των περιστατικών και την υποστήριξη των δημοσιογράφων.

Ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Σχέδιο έχει η προστασία των δημοσιογράφων που καλύπτουν πολέμους και άλλες επικίνδυνες αποστολές. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις δημοσιογραφικές ενώσεις και εξειδικευμένους φορείς προωθούνται προγράμματα προετοιμασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης πριν από την αποστολή στο πεδίο.

Ο πρώτος κύκλος προβλέπεται να αφορά 25 δημοσιογράφους, με τετραήμερη εκπαίδευση, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες δράσεις για την κάλυψη φυσικών καταστροφών. Κρίσιμος είναι επίσης ο ρόλος του Διεθνούς Κέντρου Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδέει την εκπαίδευση με την επιχειρησιακή προετοιμασία και τη διεθνή συνεργασία.

«Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά, μέσα από τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Task Force για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών ενώσεων, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο: Ένα Σχέδιο συνεκτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, που θα κριθεί από τα αποτελέσματά του στην πράξη. Αποδεικνύουμε έτσι έμπρακτα ότι η προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων αποτελεί σταθερή στρατηγική μας προτεραιότητα. Γιατί η ελεύθερη και ασφαλής δημοσιογραφία είναι πυλώνας της δημοκρατίας, αλλά και προϋπόθεση προόδου και κοινωνικής συνοχής. Είμαστε σήμερα εδώ για να σας ακούσουμε τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τις προτάσεις σας και να συνδιαμορφώσουμε το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων», σημείωσε ο Γ.Γ.Ε.Ε. Κιρμικίρογλου.

Στην Καλαμάτα τέθηκαν στο επίκεντρο οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην περιφέρεια: Οι πιέσεις στις μικρότερες κοινωνίες, η ανάγκη πρόσβασης σε εκπαίδευση και μηχανισμούς προστασίας και η υποστήριξη δημοσιογράφων που εργάζονται με περιορισμένους πόρους.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Σχεδίου αναδείχθηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου για την ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Αθλητικής Βίας και Ρητορικής Μίσους.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ημερίδας θα αξιοποιηθούν στην οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου, ως μέρος μιας διαρκούς, θεσμικής και αποκεντρωμένης διαβούλευσης με τη δημοσιογραφική κοινότητα.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη ΓΓΕΕ, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Αποτελεί συνέχεια της διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Ιούνιο στην Αθήνα και αναπτύσσεται με περιφερειακές συναντήσεις, ώστε οι ανάγκες των δημοσιογράφων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να ενσωματωθούν στον τελικό σχεδιασμό.

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