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Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα ανακοίνωσαν το πρώτο θεατρικό τους εγχείρημα, στο οποίο θα συμμετέχουν αρκετές από τις πρωταγωνίστριες νυν και πρώην της σειράς «Real Housewives» του δικτύου Bravo.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώην πρώτη Κυρία γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία μέσων ενημέρωσης που έχουν ιδρύσει, Higher Ground, εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής της επικείμενης αναβίωσης του έργου «Rumors» του Νιλ Σάιμον, η πρεμιέρα του οποίου έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027 στη θεατρική σκηνή στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, Newman Mills Theater.

Με την παράσταση, το ζεύγος Ομπάμα πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη θεατρική παραγωγή συμμετέχοντας σε μια ομάδα υπό την καθοδήγηση της Benson Drive Productions.

Το έργο «Rumors» θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς θιάσους αποτελούμενους από πρωταγωνίστριες του ριάλιτι σόου «Real Housewives». Ο πρώτος περιλαμβάνει τις Λίζα Ρίνα, Φέδρα Παρκς, Στέισι Ρας και Ντολόρες Κατάνια και ο δεύτερος τις Σίνθια Μπέιλι, Αϊλίν Ντέιβιντσον, Κάρολ Ράτζιβιλ και Κάντιας Ντίλαρντ Μπάσετ

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο καστ»

Σε δήλωσή της, η Μισέλ Ομπάμα ανέφερε ότι η «νέα προσέγγιση» του σκηνοθέτη Ζέιλον Λίβινγκστον στο κλασικό έργο του Νιλ Σάιμον «θα αποτελέσει ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα τόσο για τους λάτρεις των ριάλιτι όσο και για τους φίλους του ποιοτικού θεάτρου.

«Ως κάποια που έχει παρακολουθήσει αρκετά από τα δράματα των “Housewives”, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο καστ για να ξεδιπλώσει τα μυστικά, τα κουτσομπολιά και το χάος που κλιμακώνεται. Η ομάδα μας στην Higher Ground είναι ενθουσιασμένη που συμβάλλει στο να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ευφυής και οραματική παραγωγή» συμπλήρωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Benson Drive Productions,Τζορτζ Στρας ανέφερε: «Aποτελεί ύψιστη τιμή να καλωσορίζουμε τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, τη Μισέλ Ομπάμα, η οποία, όπως κι εμείς, είναι φανατική θαυμάστρια του “Real Housewives”- καθώς και ολόκληρη την ομάδα της Higher Ground, ως συμπαραγωγούς στην αναβίωση του έργου “Rumors” του Νιλ Σάιμον”.

«Ο ενθουσιασμός τους για το όραμα του Ζέιλον είναι πραγματικά συναρπαστικός. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστούμε, φέρνοντας ξανά αυτή την αριστουργηματική κωμωδία στη σκηνή της Νέας Υόρκης —για πρώτη φορά μετά την αρχική της παρουσίαση στο Μπρόντγουεϊ το 1988, όταν και απέσπασε βραβείο Tony. Είμαστε κατενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε την Higher Ground στην ομάδα μας και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε το κοινό στον κόσμο του “Rumors” στις αρχές Ιανουαρίου» σημείωσε.

Το έργο «Rumors», που έκανε πρεμιέρα το 1988, είναι μια φάρσα με επίκεντρο εύπορα ζευγάρια, τα οποία εμπλέκονται σε μια περίπλοκη προσπάθεια συγκάλυψης κατά τη διάρκεια της γιορτής για τη δέκατη επέτειο γάμου του αναπληρωτή δημάρχου της Νέας Υόρκης, Τσάρλεϊ Μπροκ, η σύζυγος του οποίου αγνοείται.

«Αυτό που με ενθουσιάζει στην επανερμηνεία του “Rumors” μέσα από το πρίσμα του “The Real Housewives”, είναι το πόσο φυσικά συγκρούονται αυτοί οι δύο κόσμοι. Χωρίς να αλλάξουμε ούτε μία λέξη από το ευφυές κείμενο του Σάιμον, μπορούμε να αναδείξουμε κάτι καινούργιο στο έργο: τον απολαυστικό χαμό που ξεσπά όταν η ιδιωτική ζωή μετατρέπεται σε δημόσιο θέαμα» εξήγησε ο Λέβινγκστον σε παλαιότερη δήλωσή του.

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