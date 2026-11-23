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Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να ενοχοποιήσουν πλήρως την διαφορετική άποψη. Και όχι απλώς να την ενοχοποιήσουν, αλλά να την αντιμετωπίσουν ως ασύμβατη εντελώς με την εσωκομματική λειτουργία, που επιβάλλουν και η οποία είναι πολύ μακριά από τη λογική ενός ανοιχτού, πλουραλιστικού και δημοκρατικού κόμματος.

Η υπόθεση με τη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου αποκάλυψε τελικά όλη την κλειστοφοβική και καθεστωτική αντίληψη των στελεχών που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, είτε με κανονικές διαδικασίες, είτε με κινήσεις στα όρια της… κοπτάτσιας – η χρήση όρων από κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι τυχαία, καθότι η ρήση «ΚΚΕ του Κέντρου» για το ΠΑΣΟΚ, μοιάζει όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα της Χαριλάου Τρικούπη.

Για κάποιους δε η διαφορετική άποψη είναι έγκλημα καθοσιώσεως και αφορμή για εξοβελισμούς και κυνήγι μαγισσών.

Σύμφωνα με καταγγελίες στελεχών της νέας γενιάς, ο διορισμένος εδώ και χρόνια «συντονιστής» της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ – μία Νεολαία χωρίς νεολαία, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση, καθότι συνέδριο και εκλογή οργάνων έχει να γίνει πάνω από δεκαετία – Γιώργος Τσούμας, επιδόθηκε τις τελευταίες ημέρες σε κρεσέντο τηλεφωνημάτων προς «ύποπτους»… συμφωνίας με την άποψη ότι η σημαία του Πολυτεχνείου πρέπει να δοθεί από την ΠΑΣΠ σε κάποιο άλλο φορέα, κοινά αποδεκτό, όπως ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισμένων.

Ο κ. Τσούμας τηλεφωνούσε σε στελέχη και με οργισμένο ύφος «εκκαθαριστή» του εσωκομματικού πεδίου, τους προέτρεπε να… φύγουν από το ΠΑΣΟΚ και να πάνε στον… Τσίπρα. Εννοώντας προφανώς ότι επειδή την άποψη πως η σημαία δεν ανήκει αποκλειστικά στην ΠΑΣΠ την υποστηρίζει και η ΕΛΑΣ, τότε όσοι από το ΠΑΣΟΚ την ενστερνίζονται δεν ανήκουν στο Κίνημα, αλλά στο κόμμα Τσίπρα – κανονική πολιτική παράκρουση δηλαδή.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσούμας είχε διοριστεί το 2020 συντονιστής της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και έκτοτε δεν έχει γίνει κατορθωτό να οργανωθεί ένα συνέδριο της προκοπής και να εκλεγούν όργανα.

Το ερώτημα είναι εάν η Χαριλάου Τρικούπη και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποδέχονται και επικροτούν συμπεριφορές και τακτικές όπως αυτή του κ. Τσούμα. Εάν δηλαδή θεωρούν όσοι εκφράζουν απόψεις που δεν συμπίπτουν με αυτές της ηγεσίας και του Τσούμα πρέπει να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς προσπάθησε με δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας να το μαζέψει το γενικότερο θέμα, που είχε φτάσει στα όρια των διώξεων, αλλά το ζητούμενο είναι τι κάνουν οι Πραιτοριανοί από τα κάτω πατώματα του στελεχιακού δυναμικού, όπου επικρατεί τεράστια ανασφάλεια για ρόλους και καρέκλες.

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