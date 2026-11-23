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Το είπε και το έκανε: ο υφΥΠΕΣ, Βαγγέλης Λιάκος, μετέβη σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και υπέβαλε μήνυση και αγωγή κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη για τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Προσερχόμενος στα δικαστήρια, ο Β. Λιάκος δήλωσε ότι «από τη στιγμή που ορκίστηκα υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωση με σαφή προεκλογική στόχευση με ψεύδη και συκοφαντίες. Προσφεύγω στη δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη, και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας».

Υπενθυμίζεται ότι ο υφΥΠΕΣ δεν έχει διαψεύσει τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις στις επιχειρήσεις των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου, αλλά έχει απορρίψει τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του μέσω/λόγω της βουλευτικής και τώρα της υπουργικής ιδιότητάς του στις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, εξ ου και η μήνυση και αγωγή. Η δίκη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον…

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