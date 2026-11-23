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Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του κλασικού μυθιστορήματος «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η παράσταση συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη διαχρονική της ομορφιά.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι εξαιρετικοί: Τάσος Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλης Μαρκάτης, Νίκη Παλληκαράκη, Ορέστης Τρίκας, Χρυσάνθη Παπαλεβέντη και Κωνσταντίνος Μουταφτσής. Παίζουν, επίσης, μαζί τους οι ηθοποιοί Ραφαέλ Αριστοτέλους, Ελίνα Γιαννάκη, Παναγιώτης Δελαβίνιας, Νικόλας Καλιδώνης, Μαρία Μέντζα, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Λυδία Μπουρτσάλα, Σοφία Παναγοπούλου, Τζούλι Τσόλκα, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Γιώργος Τσουρουνάκης και Γιάννης Φιλίππου.





Άνθρωποι από τον χώρο των Τεχνών και του Θεάτρου, τίμησαν με την παρουσία τους την παράσταση, όπως η Άντζελα Γκερέκου, η Λένα Ουζουνίδου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Γιώργος Γαλίτης, ο Νικος Αρβανίτης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, η Σοφία Πανάγου, ο Γιάννης Στεφόπουλος, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Μανώλης Γεραπετρίτης, η Τζένη Καζάκου, ο Παναγιώτης Καρμάτης κ.ά.





Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, τιμάται και αναδεικνύεται η διαχρονική αξία του κλασικού μυθιστορήματος, που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες. Παρουσιάζεται μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή –και σε αρκετά σημεία κωμική– ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ.