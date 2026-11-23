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Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του κλασικού μυθιστορήματος «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Η παράσταση συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς το κοινό όλων των ηλικιών την έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει για τη διαχρονική της ομορφιά.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι εξαιρετικοί: Τάσος Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλης Μαρκάτης, Νίκη Παλληκαράκη, Ορέστης Τρίκας, Χρυσάνθη Παπαλεβέντη και Κωνσταντίνος Μουταφτσής. Παίζουν, επίσης, μαζί τους οι ηθοποιοί Ραφαέλ Αριστοτέλους, Ελίνα Γιαννάκη, Παναγιώτης Δελαβίνιας, Νικόλας Καλιδώνης, Μαρία Μέντζα, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Λυδία Μπουρτσάλα, Σοφία Παναγοπούλου, Τζούλι Τσόλκα, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Γιώργος Τσουρουνάκης και Γιάννης Φιλίππου.
Άνθρωποι από τον χώρο των Τεχνών και του Θεάτρου, τίμησαν με την παρουσία τους την παράσταση, όπως η Άντζελα Γκερέκου, η Λένα Ουζουνίδου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Γιώργος Γαλίτης, ο Νικος Αρβανίτης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, η Σοφία Πανάγου, ο Γιάννης Στεφόπουλος, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Μανώλης Γεραπετρίτης, η Τζένη Καζάκου, ο Παναγιώτης Καρμάτης κ.ά.
Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, τιμάται και αναδεικνύεται η διαχρονική αξία του κλασικού μυθιστορήματος, που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες. Παρουσιάζεται μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή –και σε αρκετά σημεία κωμική– ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ.
|Συντελεστές:
Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου
Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου
[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]
Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη
Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Video art: Βικτωρία Βελοπούλου
Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη
Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη
Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα
Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης
Trailer: GridFox
Πληροφορίες παράστασης:
Διάρκεια: 115΄
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30
Τιμές εισιτηρίων:VVIP: 25€, VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 16€, Εξώστης: 12€Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργουςΕιδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια
Προπώληση εισιτηρίων:Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.grΤηλεφωνικά, στο 212 254 0300
|Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
Τ. 212 254 0300
www.theatron254.gr
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης
Περισσότερες πληροφορίες:Αννίτα Βορεάδου, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Τ. 212 254 0444 | [email protected]Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Τ. 212 254 0444 | [email protected]
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