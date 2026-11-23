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Πόσο συχνά παίρνουμε τα μάτια μας από τον δρόμο και τι βλέπουμε ακόμη κι όταν κοιτάζουμε αλλού; Στο Λονδίνο, ο Mikael Ljung Aust μας εξήγησε τι έχει μάθει για τους οδηγούς έπειτα από 25 χρόνια έρευνας και πώς απαντά σε μια απορία που ακούγεται όλο και συχνότερα για τα smartphone και τις μεγάλες οθόνες.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Γιατί απαγορεύεται να πιάσεις το κινητό για να αλλάξεις τραγούδι, όταν για να κάνεις το ίδιο στο αυτοκίνητο πρέπει πάλι να κοιτάξεις και να αγγίξεις μια οθόνη;

Αυτή είναι η απορία πολλών αγανακτισμένων οδηγών, όπως έχουμε διαπιστώσει από διάφορα σχόλια στα Social Media, από κάθε παρουσίαση νέου μοντέλου με τεράστιες οθόνες. Κι αν έχεις βρεθεί να ψάχνεις μέσα σε μενού για να χαμηλώσεις τη θερμοκρασία κατά έναν βαθμό, μάλλον τους καταλαβαίνεις.

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