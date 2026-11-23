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Άγρια επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχθηκε ένας 17χρονος το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στην περιοχή Γουδή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, όταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με τη φίλη του, δέχτηκε επίθεση από περίπου έξι ανήλικους που τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν. Στη συνέχεια χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές τον 17χρονο και αφού άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάντω του τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, στο σημείο πέταξαν τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όπως διαπιστώθηκε είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και είχε τραυματιστεί στα πλευρά και τα μάτια.

Αμέσως αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή και τελικά χθες το απόγευμα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ως δράστες της επίθεσης ένας 13χρονος, ένας 26χρονος και δύο 17χρονοι. Είσης, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι ανήλικοι κατηγορούνται για συμμορία και απόπειρα κλοπής και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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