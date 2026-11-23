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Κλειστή θα παραμείνει από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 27 του μηνός η Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.
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